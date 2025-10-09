La Dirección de Cultura invita a artistas de todo el país a participar del Certamen para nuevos valores del Pre Cosquín 2026, instancia clasificatoria oficial del Festival Nacional del Folklore de Cosquín, que tendrá lugar en nuestra ciudad los días 15 y 16 de noviembre en los Galpones del Puerto.

El certamen tiene como objetivo reconocer y promover el talento de artistas de todo el país que presenten propuestas de música y danza de raíz folklórica argentina, brindándoles la posibilidad de representar a la Sede Gualeguaychú en el escenario mayor de Cosquín.

Categorías de participación

Los participantes podrán inscribirse en los siguientes rubros oficiales:

Música:

Solista Vocal

Dúo Vocal

Conjunto Vocal

Solista Instrumental

Conjunto Instrumental

Canción Inédita

Danza:

Solista de Malambo Masculino

Solista de Malambo Femenino

Conjunto de Malambo

Pareja de Baile Tradicional

Pareja de Baile Estilizada

Conjunto de Baile Folklórico

Modalidad

El certamen se desarrollará en dos jornadas (ronda y final), con un jurado oficial autorizado por la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín.

Podrán participar personas mayores de 16 años, residentes en cualquier punto del país.

Los ganadores de cada rubro representarán a Gualeguaychú en la instancia nacional que se realiza en enero en la ciudad de Cosquín.

Inscripción

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 7 de noviembre.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción y presentar la documentación requerida según el reglamento oficial.

Informes e inscripción:

Solicitá bases y condiciones al 3446-531045 o al correo [email protected]