WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo, suma una nueva herramienta que será clave para los usuarios que utilizan la plataforma: las encuestas.

Las mismas estaban ya estaban disponibles hace poco tiempo en los Iphones y ahora ya es posible crear una encuesta desde WhatsApp para Android, sin tener que recurrir a herramientas externas. En esta nota te contamos cómo hacer encuestas desde WhatsApp para Android y cómo funciona esta novedad.

¿Cómo crear encuestas de WhatsApp en Android?

WhatsApp ya activó las encuestas en Android, y están disponibles para cualquier tipo de chats. Para saber si esta función está activa en una cuenta, hay que pulsar el “icono del clip”, y allí aparecerá una nueva fila donde se encuentra el nuevo botón Encuesta.

Si todavía no aparece en algún celular, no hay que desesperarse, porque no tardará mucho más en aparecer. Para aumentar las probabilidades, lo mejor es instalar la última versión beta de WhatsApp y probar forzando el cierre, borrando la caché y/o reiniciando el móvil.

Tras pulsar el botón del clip, es el momento de crear la encuesta propiamente dicha. Para empezar, hay que añadir una pregunta e ir añadiendo las opciones que estarán disponibles. Se puede ir añadiendo más de una, escribiendo en el campo +Añadir, así como eliminar opciones si borrando todo su texto. También es posible cambiar las opciones de sitio arrastrando hacia arriba o abajo desde el botón con cuatro líneas horizontales.

Las encuestas de WhatsApp se muestran directamente en el chat con todas sus opciones disponibles.

Paso a paso para crear encuestas en cualquier chat de WhatsApp (ya sea grupo o chat privado)

Pulsar el botón del clip.

Tocar en Encuesta.

Escribir el texto de la pregunta.

Añadir las opciones disponibles.

Pulsar el botón de enviar para enviar la encuesta al chat.

¿Cómo se ven las encuestas en WhatsApp?

Las encuestas de WhatsApp se muestran directamente en el chat con todas sus opciones disponibles, y cualquier persona que la vea podrá añadir su opción. No son anónimas, de modo que aparece la foto de perfil de quién ha votado al lado de cada opción. Tocando en Ver votos es posible ver con todo lujo de detalles quién voto, qué y en qué momento exacto.

Un dato importante es que las encuestas de WhatsApp siempre permiten la selección múltiple, de modo que es posible marcar tantas opciones como desees. Son visibles en todas las versiones de WhatsApp: también en WhatsApp Web y WhatsApp Desktop.