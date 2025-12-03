En horas de la mañana de este Miércoles, personal de la Comisaría Octava que se encontraba realizando recorridas preventiva, observó a un hombre que circulaba en una bicicleta tipo playera por Acceso Sur, ingresando luego por calle Furquez. El sujeto transportaba una mochila de color rosado, dentro de la cual se alcanzaba a divisar una herramienta de color amarillo y negro, similar a un taladro, además de una bolsa negra.

Al intentar identificarlo, el individuo, de 33 años, emprendió la fuga, ocasión en la que se le cayó la mochila que llevaba, en Boulevard Martínez y Luciana Rios. En su interior se constató la presencia de la herramienta que había sido sustraída y denunciada por su propietario, un hombre de 60 años, el día anterior, así como otras herramientas de mano.

De inmediato se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de los elementos de interés. Interviene en el hecho la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, la cual dispuso las actuaciones de rigor.

Minutos después, a raíz de un llamado telefónico recibido en la Sala del Comando Radioeléctrico, se alertó sobre dos individuos que trasladaban elementos aparentemente sustraídos, aportando además características de vestimenta de los mismos.

De inmediato, un móvil de Comisaría Octava se constituyó en Asisclo Méndez y Goldaracena, donde se procedió a interceptar a un joven de 22 años que coincidía plenamente con la descripción aportada. Este transportaba una pava eléctrica, un teléfono celular y tres pares de zapatillas, elementos que fueron secuestrados para establecer su propiedad y procedencia.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del individuo, quien fue trasladado a Jefatura Departamental, previo examen médico y paso por antecedentes.

En el procedimiento se contó con la colaboración de personal de Comisaría Segunda.