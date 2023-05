Tras el hallazgo de la niña de 11 años que era buscada en Hasenkamp, su mamá contó cómo vivió la aparición de su hija y confirmó a Elonce que la pequeña habría tomado la decisión de irse de su casa agobiada por la situación que atraviesa tras una denuncia de abuso intrafamiliar.

“Estábamos en casa buscando cosas de mi hija, era todo un caos, cuando llegó el comisario para avisar que la encontraron y ahí todos suspiramos”, repasó la mujer al comentar que ayer no descansaron en la búsqueda de la pequeña: “Anduvimos por todos lados y lo único que esperábamos era el mensaje de que apareció la nena porque nos habían dicho que la habían visto por la ruta 12, por Brugo, Hernandarias, La Paz, El Sol, ya no sabía hasta qué lado correr porque quería salir del auto e ir corriendo a buscarla, miraba para todos lados pero no había nada y no se sabía nada”.

La niña es la más chica de siete hermanos y su madre la calificó como “tranquila” y que “nunca tuvo un acto de rebeldía”. “Es la primera vez que hace algo así”, insistió.

En la oportunidad, la mujer confirmó a Elonce que la pequeña habría tomado la decisión de irse de su casa agobiada por la situación que atraviesa tras una denuncia de abuso intrafamiliar. “Esto viene por una situación bastante complicada en casa, por un abuso de por medio, y por esta causa eligió irse, porque la gente la marca mucho”, sostuvo.



“La gente empezó a hablar sobre lo que le pasó a ella, a juzgarla”, lamentó la madre y reveló que, tras esta situación, su hija “estuvo muy mal, muy deprimida, triste, vivía llorando y se encerraba”. “Llegó un punto en el que dijo que se quería morir porque la gente seguía hablando y eso la lastimaba muchísimo”, contó al cuestionar: “No se dan cuenta que no la ayudan, que la hieren más”. Para la madre de la pequeña, ella tomó la decisión de irse de su casa “porque ya no aguantaba más”.

El pedido de la madre

En la oportunidad, la mujer imploró que escuchen lo que su hija tiene para decir. “En su tristeza y su dolor, ella grita y no la están escuchando”, remarcó al contar que hace dos meses radicó la denuncia por “la situación de abuso que pasó hace dos años, pero que ella lo habló hace poco en la escuela”.

Si bien, desde entonces, la nena se encuentra con asistencia psicológica y no ha faltado a ninguna de las consultas, su madre entiende que es una situación difícil para ella. “Pido que la escuchen los que dicen que es mentira lo que denunció, porque ella sabe lo que dicen los mismos vínculos familiares de la persona que abusó de ella, el tío de parte del padre”, insistió la mujer.



De hecho, hizo hincapié en la situación de revictimización que atraviesa su hija. “Ella tiene que volver a contar lo que le pasó, una y otra vez. Y ya me dijo `mami yo no quiero hablar más´. Ella grita porque no la están escuchando. La decisión que tomó es para mostrarse que está y no se olviden de ella”, cerró. (Elonce)