El incendio forestal que se originó en la localidad chubutense de Epuyén ya consumió unas cien hectáreas en la zona de El Pedregoso, en medio de condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos que azotaron la región en las últimas horas.

Por tal motivo, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) ya solicitó la participación de medios aéreos, como aviones hidrantes y helicópteros, mientras el fuego avanza hacia la cumbre del cerro Pirque, ubicado en el Departamento Cushamen, al noroeste de Chubut. Participaron en las tarea unos 150 brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, del Servicio Nacional y del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Lago Puelo.

Según las primeras estimaciones, el fuego comenzó este lunes en un complejo de cabañas de El Pedregoso, aunque por el momento se desconoce el origen del mismo, mientras las autoridades no descartan que haya sido intencional.

SITUACIÓN EN EL BOLSÓN

Un incendio se registró también en el kilómetro 1922 de la Ruta 40, en las inmediaciones de El Bolsón, en Río Negro, donde se desplegó un operativo de asistencia.

Hasta el momento el incendio permanecía activo y el área alcanzada comprendía unas 60 hectáreas, con afectación de matorrales, pastizales y distintos tipos de bosque nativo.

Además, en otros puntos de la región, como en Laguna de Ruiz, dentro de la zona de Mallín Ahogado, vecinos informaron sobre un incendio en el que operaron móviles y combatientes, mientras que en un sector de cantera camino al Perito Moreno se registró un principio de incendio que fue controlado.vhAhhQ

La semana anterior, el gobernador Alberto Weretilneck había firmado un decreto mediante el cual declaraba la emergencia ígnea -por un año- en todo el territorio de Río Negro. La medida prohíbe hacer fuego al aire libre ante un contexto de riesgo de incendios y contempla severas multas para quienes la incumplan.

