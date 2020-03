Ya se registraron casos de dengue en 15 provincias y 165 infectados en Capital Federal

Mientras el mundo está en vilo por la expansión del coronavirus, en la Argentina las autoridades sanitarias combaten otra emergencia epidemiológica: un nuevo brote de dengue que ya se cobró dos vidas en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud de la Nación, el virus transmitido por el mosquito aedes aegypti ya circula en 15 provincias del país entre los casos autóctonos y los importados.

El relevamiento oficial abarca el período desde la semana 31 de 2019 hasta el 17 de febrero pasado. En ese lapso, “se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 4089 casos con sospecha de dengue u otros arbovirus, de los cuales 748 resultaron confirmados y probables”, según se detalla.

De esos 748, se contabilizaron 474 casos importados (personas que hayan viajado a zonas con circulación viral o en investigación), entre confirmados y probables, en 15 provincias argentinas. Mientras que los 274 casos restantes corresponden a pacientes sin antecedentes de viaje. En total, en la provincia de Buenos Aires ya se confirmaron 152 casos en lo que va del año, de los cuales el 77% corresponden a personas que habían viajado a Bolivia, Colombia, Misiones, Formosa y Salta antes de comenzar con los síntomas.

El titular de la cartera sanitaria bonaerense, Daniel Gollan, aseguró que el dengue “llegó para quedarse” y que “el mosquito está en todos lados y no sólo en los barrios más periféricos de las ciudades”. “Se está haciendo lo posible para que no entre el coronavirus, pero el dengue sí está en la Argentina”, dijo el ministro en declaraciones al canal TN. Y agregó: “Cuanto menos criaderos, menos dengue vamos a tener. No es que lo vamos a eliminar, el dengue ya está para quedarse en las Américas y en la zona sur del continente”.