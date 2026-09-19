Luego de un viernes agradable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con características similares. El termómetro seguirá subiendo y las temperaturas alcanzarán niveles propios de la primavera que se avecina. Así estará el tiempo.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. En estas localidades se pronostica un día parcialemente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada mayormente nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 25 grados. Allí también se prevé un sábado mayormente nublado.