Ya se siente la primavera: finde con sol y temperaturas agradables en Gualeguaychú
El termómetro seguirá subiendo y las temperaturas alcanzarán niveles propios de la primavera que se avecina
Luego de un viernes agradable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con características similares. El termómetro seguirá subiendo y las temperaturas alcanzarán niveles propios de la primavera que se avecina. Así estará el tiempo.
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. En estas localidades se pronostica un día parcialemente nublado.
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada mayormente nublada.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 25 grados. Allí también se prevé un sábado mayormente nublado.