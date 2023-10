El cónsul general en Tel Aviv, Ramiro Gutiérrez, confirmó hoy que ya son cuatro los argentinos muertos en Israel tras el ataque terrorista de Hamas y que otros cuatro se encuentran desaparecidos, todos oriundos de kibutz del sur del país, en zonas aledañas a Franja de Gaza.

En este sentido, la Cancillería informó ayer que se abrió un registro en el Consulado en Tel Aviv para los argentinos que quieran ser repatriados. “Hay argentinos que están queriendo salir, sobre todo lo que estaban de manera transitoria, por turismo”, informó a Radio 10 el cónsul general, Ramiro Gutiérrez.

Ayer por la tarde se informó sobre la cuarta víctima fatal, que fue identificada como Ronit Rudman, de 55 años y que estaba casada con Roland Sultan, quien también falleció en el atentado.

“La cabeza no logra entender, el corazón llora y las palabras dejan de salir de tanto dolor, mi querido hermano y mi cuñada fueron asesinados. Dios vengará su sangre. Rolan hijo de Berta y Ronit hija de Sarah”, posteó Nathalie Sultan en las redes sociales, con fotos de su hermana y su esposa.

Con dirección en el barrio porteño de Almagro, Ronit había estudiado en la Escuela Normal Superior N°1 Presidente Roque Sáenz Peña, también en el Seminario Amia. Luego, en Israel, cursó Historia del Arte, Cultura Visual, Curaduría, Museología en la Universidad Ben-Gurion de Negev.

También ayer se había confirmado el fallecimiento de Silvia Mirensky, de 80 años, que vivía en la granja colectiva Ein Hashloshá, a 17 kilómetros de Gaza. En el ataque, se incendió su casa y ella no alcanzó a salir.

El sábado, en tanto, se informó la muerte de Rodolfo Fabián Skariszewski, de 56 años, que vivía en Moshav Ohad, en el sur de Israel, a 15 minutos de la frontera con la Franja de Gaza. Y también de Abi Korin, hijo de un importante referente de la comunidad judía en la Argentina.

Entre los desaparecidos, dos, Lair y Eitan Horn, son hijos del periodista Itzik Horn, de quienes no hay información desde el sábado cuando inició el ataque en el kibutz Nir Oz, cercano a la Franja de Gaza.

“No tengo ninguna noticia, publicamos las fotos en todas las redes, entre amistades que tenemos en Israel, en Argentina y en otros países; la mayoría de la gente se enteró que a sus familiares los secuestraron viendo las filmaciones de Hamas, y en ninguna de esas películas alcancé a ver a mis hijos”, señaló Itzik Horn en diálogo con radio La Once Diez. Y agregó: “Están desaparecidos desde ayer (por el sábado), cuando los guerrilleros entraron al Kibut. No hay nombres de desaparecidos, nadie del gobierno se ha comunicado. No le deseo a nadie lo que estoy pasando”.

Fuente: Infobae