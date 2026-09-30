Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno ha implementado una política de ajuste y recorte dentro del Estado. La administración pública ha sido uno de los sectores más afectados por la aplicación de la denominada motosierra, con una reducción que supera los 72.000 puestos de trabajo.

Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la cantidad de empleos públicos pasó de 341.465 en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. Esto representa un recorte total de 72.440 empleos en el sector.

El informe detalla que, solo en el mes de agosto, se perdieron 1.446 empleos públicos. Esta cifra implica una contracción del 0,5% respecto a julio y del 5,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que equivale a una reducción de 16.469 puestos. Por su parte, en las empresas y sociedades del Estado, se eliminaron 158 puestos de trabajo en relación con julio, marcando una baja del 0,2%.

Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. VLLC! pic.twitter.com/jfXdECBfyX — Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 30, 2026

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a esta tendencia a través de sus redes sociales, donde compartió un gráfico con la evolución de los puestos de trabajo desde finales de 2023.

De esta manera, el Gobierno sostiene su política de reducción del gasto público, consolidando el impacto de la motosierra en la estructura administrativa nacional.