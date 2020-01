Ya son seis los niños wichi que murieron por desnutrición en Salta

Ya son 6 los chicos wichi que murieron por la misma causa y hay otros 7 chicos en situación crítica. El gobierno provincial declaró la emergencia sociosanitaria en tres departamentos de la zona involucrada, San Martín, Rivadavia y Orán.

La medida tendrá una vigencia de 180 días y podrá ser prorrogada por 90 días más. Apunta a cubrir de forma inmediata las necesidades de alimentación, salud y agua segura.

Embed Declaramos emergencia sociosanitaria en San Martín, Rivadavia y Orán. Vamos a dirigir nuestros mayores esfuerzos para asistir de manera inmediata a los sectores más vulnerables con medidas y acciones prioritarias en búsqueda de soluciones superadoras que permanezcan en el tiempo. pic.twitter.com/mAWXivQnEb — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 28, 2020

Así lo comunicó el gobernador Gustavo Sáenz durante la reunión de la mesa multisectorial. La confirmación de la decisión fue el lunes a la noche, durante la conferencia de prensa del ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada.

"La burocracia mata. La declaración de emergencia permite hacer convenios con organismos de Nación y provinciales mucho más ágilmente, a los fines de poder salvaguardar y atender las necesidades de la gente sin demoras", aseguró.

Embed Seguiremos avanzando con acciones concretas que nos permitan asistir a las comunidades del norte provincial. pic.twitter.com/SisPcbYycY — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 28, 2020

En la reunión, el gobernador se refirió a la importancia de visibilizar los problemas estructurales de Salta. "No me da vergüenza mostrar la realidad, me entristece y duele esta situación. Hay un norte profundo que duele y golpea, tenemos mucha gente sufriendo, sin agua, sin servicios de salud en condiciones", sostuvo.