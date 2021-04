Yamil Carmona cumplió una destacada labor en el Maratón "A Pampa Traviesa"

Bajo una intensa lluvia que fue protagonista en gran parte de la jornada, calles anegadas, fuerte viento, el clima jugó un papel preponderante en la 36 edición de “A Pampa Traviesa”, prueba que había sido designada nuevamente Campeonato Nacional de Maratón de 42 kilómetros y selectiva para clasificar a los Juegos Olímpicos, aunque las marcas realizadas con mucho esfuerzo por los ganadores no pudieron alcanzar dicho objetivo.

En esta edición, se quedaron con el primer lugar en las dos pruebas mayores de la jornada el bonaerense Miguel Bárzola en 42K y el chubutense Eulalio Muñoz en los 21K, mientras que en Damas, el triunfo en 42K fue para la pilarense Daiana Ocampo, mientras que en los 21K se alzó con el primer lugar la cordobesa Dahyana Patricia Juárez.

Gualeguaychú tuvo su representante en Yamil Carmona, atleta del equipo de Alejandro Belén que arribó 32º en la General sobre un total de 180 atletas que cruzaron la meta en un circuito que se recorrió en dos ocasiones. Cabe destacar que Yamil no entrenó prácticamente la semana previa a la prueba, debido a que su hermana sufrió un gravísimo accidente automovilístico que fue de público conocimiento, pasando el atletismo a un cuarto plano. “Acompañé a mi hermana, hasta que mostró signos de recuperación que tranquilizaron a toda la familia, más allá de las secuelas y con el apoyo de mis compañeros de equipo decidimos viajar a La Pampa”, explicó el atleta.

Carmona contó que “salimos el sábado a las 5 de la mañana con destino a la capital pampeana, pasamos a retirar el Kit y nos hicieron el hisopado, pese a que viajé con uno hecho desde Gualeguaychú”.

Con relación a la carrera, dijo que “el domingo fue una jornada muy adversa en lo climático, corriendo la mayor parte de la prueba bajo una intensa lluvia en un circuito que tuvo sectores con el agua cubriendo parte de una avenida, además de viento y escasa visibilidad. Por fortuna, como la mayoría de los atletas, me calcé un gorrito que de alguna manera me ayudo a soportar el vendaval de agua”.

El atleta de la ciudad explicó que “hasta la mitad de la carrera venía bien, pero a partir de esa distancia el esfuerzo por las condiciones climáticas adversas, especialmente un fuerte viento en contra y el no haber podido completar el entrenamiento como lo habíamos planeado, me jugó un poco en contra, pero de todas maneras arribar entre los primeros 32 no es un mal resultado. Todo lo contrario, dado que mejoré los registros de las anteriores competencias en la distancia”.

Yamil, acompañado de Alejandro Belén y Emmanuel Maistegui, viajó un día antes de la carrera, descansó lo que pudo, luego de hacer 800 kilómetros, y apenas terminó la carrera un breve tiempo de recuperación y la vuelta a casa, arribando a Gualeguaychú en horas de la noche del domingo. En cuanto a los gastos, los mismos fueron afrontados por un grupo de amigos relacionados al atletismo,