Fue cauta respecto a la llegada del nuevo Director, Luis Eduardo Elías. Indicó que "no conocemos su gestión; queremos estar en contacto para conocer su proyecto y que él nos conozca a todos y nuestra forma de trabajar".

Asimismo, resaltó que recibió con sorpresa la decisión de Gobernación respecto al corrimiento de Martín Roberto Piaggio del cargo de Director, y detalló que los reclamos por malos tratos existieron.

"Fue de arriba hacia abajo; de un miembro de la Dirección hacia siete trabajadores. Yo presenté un informe sobre esto que ocurrió: fueron malos tratos verbales irrumpiendo en el lugar de trabajo", detalló Horane.

Respecto a la salud Mental, la profesional indicó que "las personas aisladas son todas las que están en riesgo físico y eso impacta en lo mental".

Desde el COES convocaron a los representantes del área para participar semanalmente en este proceso de pandemia. En este sentido, Horane aseguró que ha cambiado mucho el panorama en estos siete meses y opinó que "todas las decisiones se van tomando en concordancia con la situación epidemiológica del día a día. Hay que seguir fomentando el cuidado del distanciamiento y el uso del barbijo; pero el aislamiento no es indicado, sobre todo para los adolescentes. De todos modos hay que insistir en no compartir el mate; los jóvenes se ven y no conduce a nada prohibirlo, hay que hacer énfasis en los cuidados", concluyó.