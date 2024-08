En las últimas horas, Yanina Latorre atacó directamente a Florencia Cabrera, ex participante de Gran Hermano, que fue opacada por otra participante con el mismo nombre. Lo cierto es que la integrante pasó un poco al olvido y en el último tiempo resaltó al sacar a la luz secretos de sus compañeros o defenestrar figuras públicas. Sin embargo, en esta oportunidad se metió con alguien por encima de su "lengua filosa" y la atendió para rato.

La modelo curvy comenzó remarcando: "Hay muchos 'hijos de' que no saben hablar", dijo en el programa de stream República Z, donde luego apuntó directo contra la hija de Diego Latorre y la angelita: "Yo me acuerdo puntualmente el video que se hizo viral de Lolita Latorre donde come un pastelito. Viven en una realidad paralela, vamos a ser totalmente sinceros".

Yanina, en su programa de radio El Observador, respondió a las críticas contra su primogénita: "Si querés pegarle a alguien y que te conteste, pedazo de fracasada, pegame a mí, ¿ok?", comenzó. Además, una vez más, la panelista recordó la trayectoria educativa, una situación privilegiada al lado de muchos argentinos que no llegan a acceder a aquellas oportunidades: "Vos, boluda, te hiciste famosa por ir a Gran Hermano. Mi hija, que es hija de un famoso, se está por recibir de abogada, va a la Di Tella, fue a un colegio bilingüe y habla inglés", manifestó.

Ante el cuestionamiento contra Lola, por no saber qué es un pastelito, la comunicadora explicó el motivo: "Es pegarle por pegarle. Nunca lo comió porque nunca se lo compré. ¿Tan grave es? ¡Yo nunca comí locro, y soy argentina!", fue lapidaria. El ex futbolista, quien también estuvo en el estudio, asistió todo lo que su mujer escupió en defensa de su hija.

Además de atender a Cabrera en su programa, Yanina Latorre también se remontó a su cuenta personal de Twitter, donde ninguneó a la ex hermanita: "Tarde en contestar porque me mandaban el videíto y la tuve que googlear a la desubicada", confesó. Los comentarios no tardaron en contestar la publicación: "Yo ni le contestaría. Eso es lo que busca", le aconsejó un usuario, a lo que la mediática decidió tomarse con humor e ironía: "Es mi momento de emprendedores", citó.

En medio de su polémica, a través de su cuenta de X, Florencia de Gran Hermano reflexionó sobre las trabas que enfrenta en sus sueños de ser famosa: "Perdón chicos por decir lo que pienso sin pensar, pero... Cuántas veces te frustraste por querer llegar a los medios, actuar, bailar, cantar, y no tenés los medios/contactos o 'el apellido' necesario para llegar... por eso bajaste los brazos. No seamos hipócritas", siguió haciendo referencia a los familiares de famosos que llegan a puestos laborales, poniendo así en duda sus talentos.