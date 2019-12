Yanina Latorre blanqueó su crisis con Diego: "Estoy separada desde hace casi seis meses"

Sin embargo, la panelista de Los Ángeles de la Mañana decidió blanquear su crisis con Diego Latorre, en medio de crecientes versiones de affaires del periodista deportivo con otras mujeres. Así fue que ante la pregunta de De Brito, Yanina admitió: “Sí, estoy separada”. Luego aclaró: “Esto ya lleva un tiempo, hace casi seis meses que estoy separada. Fue en agosto, más o menos”.

Sus frases más fuertes:

“En realidad yo no lo conté porque Lola estaba en el Bailando. Vieron que Diego no fue más a las previas, Marcelo siempre me preguntaba y le decía que él estaba trabajando. No quería incomodar a Lola con la situación de la mamá y el papá recién separados”.

“Ángel ya sabía todo por si se filtraba, por eso hacíamos lo chistes que hacíamos en este último tiempo. Por eso dije que me iba a separar en febrero, pero lo empezó a levantar todo el mundo. Se debe de haber filtrado porque siempre hay alguien que habla. Entonces, me pareció que ya era el momento de contarlo”.

“El motivo soy yo. Tengo una edad en la que quise tomarme un tiempo. Nos pasaron muchas cosas son muchos años vividos. Desde que empezó el año empecé a querer estar sola, tranquila, ver qué pasa conmigo”.

“Lo vengo pensando hace un tiempo. Justo empezó el Bailando, una va dejando, pero yo quería estar sola, quería probar, quiero ver si yo banqué a Diego por una cuestión de cariño o de amor. Yo no creo en las situaciones lineales, no creo en la utopía. No me molesta ni el sexo, ni los cuernos ni la infidelidad. Yo tengo una cabeza muy abierta y una manera de ver la pareja que creo que a los jóvenes les cuesta. Pero uno con el tiempo entiende que el amor trasciende todo eso”.

“Quiero saber si mi papel de protección hacia Diego es cariño, amor, por familia, o por mujer”.

“Se lo planteé bastante tiempo, a él le costó, estaba reticente. Yo tomé la decisión en agosto y él se enojó. Al principio no nos separamos de casas, pero ahora sí. En realidad no hicimos ninguna movida porque queríamos dejar que termine el año, porque sino la gente empieza a hablar, el vecino saca una foto, la manda por Instagram...”.

“Es absolutamente armónico. Me van a ver con Diego, lo acompañé a los Martín Fierro, el me acompañó a mí. Nos llevamos bien, no hay puteadas, no hay reproches. Está todo re bien. Mañana se casa mi mejor amiga y me voy tres días a un hotel con Diego porque todos los matrimonios vamos a vivir juntos. Está todo bien con los chicos, nos llevamos bien”.

“A él es al que más le costó y el que más insistió (para remarla). De hecho, para mí era cada vez más separación, pero hace dos semanas me pidió de irnos juntos de viaje. Nos vamos a ir de vacaciones juntos, y con Dieguito y mi mamá. Lola no va porque se va con las amigas”.

“Él vive en Pilar y yo en avenida de Los Incas, en mi departamento de capital. Cuando voy a Pilar a veces se queda y a veces vuelve, pero no dormimos juntos. Pero le cocino, tomamos mate, hacemos asados. No tengo ningún reproche, él tampoco conmigo”.

“No todo en la vida pasa por una infidelidad o un polvo. Nos han pasado cosas en todo sentido. Yo también tengo mis cosas. Uno le puede reprochar a él lo expuesto, pero yo también tengo mis cosas, me han pasado cosas a mí, a él. Por ahí yo soy más inteligente. Qué se yo”.

“Yo empecé a salir, tengo amigas, tengo mucho tiempo sola y pensé que se iba a filtrar y hablar pavadas. Pero empecé a hacer vida social fuera del matrimonio”.

“Diego me pidió una charla hace dos semanas. Me pidió de ver si podíamos remarla. Porque en realidad yo le pedí un tiempo, un espacio para mí. No es que mañana voy a tener un novio. Al principio estaba muy enojado. Se enojó pero después se tranquilizó. Todo el enojo fue por la situación de que se sintió abandonado, supongo. Tuvimos muchas charlas, fue todo muy hablado”.

“Es la segunda separación. La primera fue hace diez años. Cuando cumplí los 40 nadie se enteró, pero estuve separada de Diego y también lo dejé yo. No voy a contar lo que pasó, pero lo dejé. Fue igual que ahora. El se fue a Pilar y yo me quedé en mi casa. Ahí fue mucho más dificil, los chicos eran mucho más chicos, nos mataos, nos gritamos peleamos. Ahí me reprochó, me insultó, todo. Justo fue para esta época. Pasaron cosas que no tenían nada que ver con él. Era yo la de la crisis”.

“En marzo voy a cumplir 51 años y son 25 juntos. La mitad de mi vida la pasé con él. Yo no tengo pasado, no soy una mina que tuvo amantes. No tuve muchos novios. Ahora quiero saber si realmente quiero esto para mí. Si quiero pasarla bien, si me quiero divertir, si lo elijo, si no lo elijo. Si él quiere esperar que espere, pero está libre de hacer lo que quiera. No le dije que me espere”.