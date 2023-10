Yanina Latorre informó que su cuenta de Instagram fue hackeada y debido a eso creó un perfil de respaldo. Además, reveló si hay posibilidades de recuperar su usuario original, ya que contaba con más de 1 millón de seguidores.

“Acá estoy, no me morí. Primera historia… esta es mi cuenta alternativa porque yo no me puedo quedar muda ni callada”, comenzó expresando la panelista.

Con total indignación por perder su cuenta con tantos seguidores y lo que implica tener que presentar toda la documentación para que regrese a sus manos, indicó: “Alguien intentó toda la noche hackearme, toda la noche quisieron entrar en mi instagram. Durante la madrugada me ingresaron un montón de emails. ¿Se puede ser tan pelotudo? Dejen vivir en paz, siempre hay alguien que te quiere joder la vida”.

Y agregó: “Mientras chequean mi información, estoy suspendida. Pero como no me puedo quedar callada me comunico por acá, los mantengo al tanto, digamos…”

Debido a que rápidamente su cifra de seguidores comenzó a aumentar de forma notable, agradecida con su público, Yanina, cerró: “Los amo, me están entrando seguidores. Les informo que me están revisando la data, hasta que chequeen que soy soy, que está todo bien, yo ya mande todo, por el momento seguiré suspendida”.

Yanina Latorre destrozó a la Negra Vernaci en LAM, luego de escuchar las opiniones de la conductora en su programa radial sobre sus cruces con Carmen Barbieri y "los onlyfaneros" del Bailando 2023 (América TV), Ian Hachmann y Arna Karls.

La panelista no tuvo reparos en disparar contra Vernaci y recordarle cada uno de los conflictos o polémicas en las que se ha visto relacionada: "La Negra es una caradura, maltratadora serial. Tiene denuncias de todos los compañeros. Hemos mostrado acá videos con el temita del micrófono, las sillas tirando todo. Los compañeros festejan cuando falta a la radio".

"Le renunció su amigo Humberto Tortonese porque estaba estresado de soportarla. Vive hablando de la gente. Fracasó cada vez que hizo televisión y no llegó nada. Le dijiste puta a Jésica Cirio y te ganó un juicio, negrita. ¿De qué hablás? Yo acepto la libertad de expresión, pero si van a decir falacias sobre mi persona las contesto. Por mí digan lo que quieran. Evidentemente algo les generó, porque soy tema de todos ustedes, debe ser por lo bien que laburo. Sos defensora de Cristina Kirchner y sos defensora de Jey Mammón, ahí termina el argumento", agregó picante Yanina.