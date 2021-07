Yanina Latorre volvió al país y se la agarró con Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

La contadora pública viajó en junio con su familia, pero cuando quiso volver no pudo debido a las restricciones que impuso el Gobierno para quienes regresaban a Argentina desde el exterior. Desde entonces, realizó constantes grabaciones que publicó en su cuenta de Instagram donde apuntaba contra Alberto Fernández y las medidas que había tomado.

"¡Estoy en casa, Albertico! ¡Logré llegar, amor!", fueron las primeras palabras de Yanina ya instalada nuevamente en su hogar. “Me voy a seguir quejando. Con la excusita de la pandemia, no estás gobernando. Tiene la excusa de la pandemia y le echa la culpa a todos para no hacer un carajo. Todo es pandemia. No, hay un país y hay gente que se está fundiendo. Qué excusita como les vino la pandemia como anillo al dedo", relató.

En las historias, la angelita de LAM se refirió a cómo se encontraba el Aeropuerto de Ezeiza cuando llegó: “Estaba vacío. Piensen que de ahí viven las aerolíneas, los restaurantes, los bares, las agencias de viaje, los hoteles, el turismo y así todo. ¡Chicos, hay que reactivar!”.

"Con la excusita de la pandemia se va todo a la mier*. Después buscan generar resentimiento hacia quienes, mal que mal, tratamos de vivir”, afirmó, cuestionando nuevamente la gestión del presidente de la Nación.

"Capítulo aparte lo que se quejaba la gente: del hisopado, y de la guita que iba a tener que gastar... Había una chica de Estados Unidos que estaba acá y no entendía por qué tenía que pagar, y por qué los 7 días confinados. Claro, la chica viene de un mundo donde la gente vive normal, donde la gente vive”, añadió.

Qué le pasó a Yanina Latorre en Ezeiza cuando volvió al país

"Pasé por aduana, me revisaron todo el equipaje, bien. Después hice migraciones y alguien le avisó a una mina, que la llamó mientras yo pasaba tipo 'a esta revísala' y no encontraron nada. Igual la mina un encanto, eh. Yo siempre les pongo las bombachas y corpiños en las valijas", contó que le sucedió en su llegada.

Por último, lanzó: “¡No pueden coartar las libertades individuales porque hicieron todo mal, Albertico! No es que vuelvo y me voy a callar. Por mí, critíquenme, háganme carpetazos, metan en mi boca cosas que no dije... ¡no me voy a callar! Tengo derecho a quejarme y opinar”, concluyó.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Fabiola Yáñez

Además, Yanina se hizo eco de los saludos que recibió la primera dama en las redes sociales por su cumpleaños, que coincidió con el anuncio que marcaba que Argentina pasó la barrera de las 100 mil muertes por Covid, y aprovechó para cuestionarla.

“Explíquenme a Fabiola (Yáñez), madre... por favor que alguien la asesore con el maquillaje, el cabello y la ropa, festejando el cumpleaños en el medio del quilombo de coronavirus, y agradeciendo los regalos”, apuntó. “¿Ustedes creían que yo volvía y me olvidara de Albertico? No, te quiero dar consejos, pá. ¡Quiero que gobiernes!”.