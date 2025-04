¡No podrá custodiar más al 10! Debido a un cambio en las normas de seguridad de la Major League Soccer, Yassine Cheuko, el famoso guardaespaldas de Lionel Messi, fue vetado de la liga estadounidense. Había sido contratado para evitar que los aficionados que invadan el campo de juego le hicieran algo al capitán argentino, pero luego de un cambio en las reglas de seguridad del certamen fue expulsado.

De esta manera, no podrá volver a decir presente en el campo de juego durante los compromisos de Inter Miami, algo que podría llegar a motivar a más aficionados a saltar al verde césped e intentar darle o abrazo, tocarlo o sacarse una foto con el rosarino. "Ya no me permiten estar en el campo", comentó Cheuko en House of Highlights.

Justamente Yassine había sido contratado por su experiencia en este puesto, por su velocidad y su profesionalidad a la hora de actuar. Esto quiere decir que si el día de mañana un fanático ingresa al campo de juego para acercarse a Messi, todo dependerá de los guardias de seguridad que se encargan de observar las tribunas.

A raíz de todo esto, Cheuko remarcó la importancia de que no sea vetado de la MLS, pues es una liga que tiene muchos invasores debido a la presencia del mejor jugador del mundo. "Yo estuve en Europa trabajando siete años para la Ligue 1 y la Champions League, solamente seis personas se metieron al campo. Llegué a Estados Unidos, en 20 meses que estoy aquí, se han metido 16 personas", detalló.

"Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo… Amo la MLS y a la CONCACAF, pero tenemos que trabajar juntos, me encanta ayudar. Yo no soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa", agregó. De igual manera, a pesar de pedir que no lo veten de la liga, el guardaespaldas reconoció que entiende la postura de la MLS: "Entiendo la decisión".