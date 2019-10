"Yo lo presiono con la boda y él me presiona con la paternidad"

De nuevo en los primeros planos tras la tercera suspensión de casamiento por parte del famoso abogado, Barby aprendió a abstenerse de hablar de más sobre los espinosos casos que le tocan a su pareja, ya sea defendiendo a Claudia Villafañe, Claudio Caniggia o Juan Darthés, por citar solo algunos. “Por lo general me entero de los casos que toma por los medios. Y a veces opino con él cuando estamos juntos, pero Fer técnicamente hace lo que corresponde. La verdad es que no me da mucha bola, ja, ja”, bromea.

Feliz por su regreso al Bailando para estar junto a Charlotte Caniggia en el homenaje a las Spice Girls, la panelista de Pampita Online se hizo un tiempo para hablar de todo con Ciudad, luego de lucir su belleza en una producción exclusiva de fotos.

-Si existe el divorcio exprés y él como abogado lo conoce bien, ¿cuál sería el miedo?

-No sé, para mí es lo mismo, hace ocho años que estamos juntos. Es más, de buena onda le dije que si quería nos separábamos en buenos términos. Que si realmente no se quería casar, hiciéramos una unión convivencial donde cada uno mantiene sus bienes, para celebrar el amor eso está buenísimo. Si no, hacer un contrato prenupcial, que tampoco me parece mal, sino perfecto. Pero me dijo que no, que se quiere casar bien, pero me plantó igual, ja. Yo quiero hacer una híper mega fiesta, hay que festejar el amor una vez en la vida, la segunda vez para él. Yo quiero una fiesta hasta las 10 de la mañana, con after y todo.

-¿Cuándo te gustaría ser madre?

-Más adelante… Fernando re quiere tener bebés, se muere. Es más, tenemos una relación re linda con Chloé, la hija de Jésica Cirio, de ir a buscarla, llevarla de paseo, que se quede a dormir en casa. Somos sus tíos o padrinos y Fer se muere por la nena. Siempre me dice "para cuándo un bebé", y yo le digo que más adelante. No estoy preparada para ser madre, pero dicen que la naturaleza te hace madre en el mismo instante.

-¿Cuántos hijos te gustaría tener?

-Y, para matar dos pájaros de un tiro tendría mellizos. Pero no sé si mi cuerpo se los va a bancar, porque soy de contextura re chiquita. Y tengo antecedentes, mi abuela tuvo tres pares de mellizos, así que tengo una gran posibilidad de que pase. Cuando conversamos con Fernando le agarra un ataque, se vuelve loco porque le encantaría. Pero más adelante, tipo a los 31 años… El día que pase voy a dedicarme sólo a mi bebé, y él también dejaría todo.

-¿O sea que vos lo presionás con el matrimonio y él te insiste con la paternidad?

-Sí. Estamos en el medio, negociando, ja, ja.

-¿Se podrían dar las dos cosas en simultáneo y todos contentos?

-Sí, no sé. Por ahora estamos tranquilos, viendo qué onda nosotros, porque en el verano me voy a ir a trabajar a Carlos Paz en comedia para la compañía de Flavio Mendoza, y él no sé qué va a hacer, porque también tiene propuesta para trabajar con Flavio.