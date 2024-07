“Yo lo vote y un poco me arrepiento porque no es lo que esperaba, que estas cuestiones extorsivas del beneficio para algunos deje de existir y realmente todavía eso no ha pasado”, expresó Matías Martiarena en relación a ciertos comportamientos del gobierno nacional con respecto a “sus empresarios amigos”.

En esta línea, también se mostró en disconformidad con el RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones) sobre el cuál apuntó: “yo lo veo desleal y estoy lejos de ser kirchnerista, que es como te encasillan si están en desacuerdo. Pero la realidad es que el sistema RIGI es un sistema totalmente desleal que deja afuera productores que venimos poniendo hace muchísimo tiempo en donde, alguien puede venir con 300 palos verde y a mí me arrienda todos los campos porque no va a pagar el 33% de derecho exportación y tampoco va a pagar anticipo de las ganancias”.

Y continuó: “Realmente estás inmerso en una incertidumbre que terminas diciendo 'Bueno yo los 800 kg no los puedo pagar, pero te hago el servicio, ya la dejaste ser dejaste ser productor y el próximo paso es que dependas de la máquina y te quedes en tu casa. Esa cuestión la hemos vivido, la historia lo marca en lo que pasó en los 90, cuando los productores tomaban crédito, a mi viejo le pasó, que tomó un crédito al 10% que hoy puede ser regalado y le llevó puesto un campo. Por eso digo que la competencia es desleal porque el volumen es lo que te da la rentabilidad, una competencia diferente y y nosotros no podemos acceder a ella”.

En este marco, Martiarena, señaló que hay productores que con esta cosecha no han podido amortiguar las pérdidas del año pasado y que dependen de créditos que no saben si van a poder pagar e incluso si la tasa de interés es alta o baja.