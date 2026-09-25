La empresa YPF informó que a partir de las cero horas de este sábado, los precios de la nafta y el gasoil registrarán un incremento promedio del 1% en todo el país. Esta medida responde al reciente ajuste del barril de petróleo Brent, que superó los 100 dólares, valor que funciona como referencia para el mercado argentino.

La compañía estatal explicó que la decisión se enmarca en el esquema de buffer de precios implementado desde abril. Según detalló la firma en un comunicado, este sistema busca mitigar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el costo internacional del crudo.

Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo.

Desde la petrolera señalaron que este mecanismo permite sostener un acuerdo con los consumidores, evitando trasladar la volatilidad externa a los precios locales mientras se acompaña la demanda. Asimismo, la empresa anticipó que continuará con su sistema de micropricing para realizar ajustes específicos basados en la oferta, la demanda, la competencia y variables geográficas.

El titular de la petrolera, Horacio Marin, se refirió a la estrategia comercial en declaraciones a radio Mitre.

Vamos a ir viendo cómo va el precio del petróleo y los márgenes que se están teniendo, porque esto dejó de ser algo de corto plazo.

El CEO de YPF remarcó que la compañía seguirá moviendo sus valores en función de la demanda y del comportamiento del mercado.