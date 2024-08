Día a día parece crecer la relación entre Javier Milei y Amalia Yuyito González. Desde aquella primera salida al Teatro Colón hasta hoy, mucho ha pasado entre el primer mandatario y la conductora. Este martes y en una nueva salida pública, asistieron juntos a un evento en el Palacio Libertad, antes llamado Centro Cultural Kirchner (CCK). El encuentro se dio minutos después de las 18, en la sala Argentina, en el contexto de la presentación de la Ley de Juicio por Jurados, en la que se expuso la obra de teatro La noche del 16 de enero, de Ayn Rand.

Pero sin dudas, el momento más destacado para los que siguen la incipiente historia de amor, fue cuando el jefe de Estado ingresó a la sala y saludó a la actriz con un beso en la boca, lo que captó la atención de todos los flashes. Y de todos.

Horas después, en su ciclo Empezar el día (Canal Magazine) Amalia confirmó en qué instancia se encuentra el vínculo con el líder libertario. Ante la consulta de sus compañeros de piso sobre si estaba contenta y de novia, respondió sin dudar: “Estoy de novia. Sí”. Y luego amplió sobre el término y el tipo de relación. “Hay que acostumbrarse a la palabra novia cuando no la venís trayendo de mucho tiempo. Pero bueno, es muy lindo. La verdad que es lindo. Es hermoso. Y está bueno intentarlo también”, dijo sobre la posibilidad de volver a enamorarse y conformar una pareja.

La exvedette además fue consultada sobre si se veía pasando por el altar. “¿Casándome? Mirá, no sería un ítem que estuviera en los planes la verdad. No es hoy el objetivo, pero creo que si en una relación de pronto la vida te sorprende porque llegás a esa instancia de sentimiento, es porque realmente te estará pasando algo grande y todavía querés ponerle más a la relación”, aseguró dejando la puerta abierta a la formalidad.

Durante la charla con sus compañeros, no quiso dar estimaciones sobre formalizar la relación. “Yo no estoy ni a favor ni en contra del matrimonio, sí desde el amor, de decir ‘¿cómo le ponemos más a esto?’”, aseguró.

“Quizás le haya gustado que seas una mujer con muchas cosas resueltas, que está para acompañarlo, que le llegaste en un buen momento de su vida”, interpretó una de sus panelistas. “Yo pienso que sí, esto suma”, acordó la conductora. “La madurez, el acompañar, hacer lo que se puede y lo que no se puede no. Ni se me ocurriría ir a tomar un cafecito a la esquina, ni cosas como ‘ay, ¿cómo no viniste?’ ‘¿Cómo no me diste bola?’. No existe eso de ninguna manera”, enfatizó.

A continuación habló de su diálogo fluido con el primer mandatario: “Hablamos mucho por teléfono, hay conversación, sino no llegamos a esto”, señaló Amalia, y dio detalles de cómo lo percibe en el cotidiano: “Nunca tiene un mal día. Siempre lo veo con esa fuerza que le hemos visto públicamente. No hay otra cara fuera de eso”.

Si bien González afirmó que ya se vieron algunas veces en el ámbito privado, la primera aparición pública de la pareja se dio hace algunas semanas en el Teatro Colón, cuando juntos asistieron a ver Carmen. “Es un hombre distinto a todos”, dijo por ese entonces. “Me parece un hombre inteligente, interesante, extravagante, porque una primera invitación que sea ir a una ópera al Colón ya te habla de una cabeza particular. Me parece que es una persona distinta a todas, un hombre distinto a todos”, aseguró tras esa salida.