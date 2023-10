En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Zacarías resaltó que “a lo largo de siete años y 10 meses la relación institucional entre Rogelio Frigerio y el actual gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, ha sido sumamente respetuosa, institucionalmente y también políticamente; entre ellos hubo relaciones institucionales cuando Rogelio fue ministro y si algo no se puede discutir y hay que rescatar es el comportamiento de Frigerio como ministro del Interior, para con la provincia de Entre Ríos”.

Por otra parte, sobre la reunión de Adán Bahl con Lucía Varisco consideró que “es una foto en un momento electoral, valorando el nombre de su padre como ex intendente de Paraná, lo tomo como algo institucional de ambos pero que no repercute electoralmente. Y para aquellos que pertenecemos a Juntos por Entre Ríos es un reconocimiento a alguien que también participó en la vida interna institucional de nuestra alianza”.

En cuanto al panorama electoral, aseguró que “las encuestas nos están dando muy bien, están dando la misma diferencia que obtuvimos en la PASO, de entre 6,5 y 7 puntos; no ha habido un cambio electoral porque la sociedad que lo votó a Bahl lo volverá a votar y la sociedad que lo votó a Frigerio y a Galimberti lo volverá a votar a Frigerio”. “No hay diferencias ideológicas entre Pedro Galimberti y Rogelio Frigerio, son parte de un proyecto político que fueron a una interna y ahora están trabajando juntos con los mismos cuadros políticos, con los mismos candidatos de ambas fuerzas, y según mis pronósticos, según el conocimiento que uno tiene, la organización que le estamos dando a la parte de fiscalización vamos a sacar más de 6 o 7 puntos en la provincia en las próxima elecciones. Lo veo muy bien a Rogelio en la costa del Uruguay; en Concepción del Uruguay hay un voto marcado a favor de (Eduardo) Lauritto pero hay un voto cruzado de mucha gente que también lo vota a Rogelio Frigerio”, analizó.

Del mismo modo, consideró que “en Gualeguaychú va a ganar ampliamente Frigerio; no hay razones para que la gente que ya lo votó a Frigerio y a Davico no lo vuelva a votar, más allá de que Davico no estuviera por decisión de la justicia”. “Las elecciones van a ser muy parecidas a las PASO desde el punto de vista de la diferencia entre ambos candidatos, y además la sociedad argentina y entrerriana quiere un cambio”, apuntó.

En ese punto, redobló la apuesta y sostuvo: “Hasta me animo a decir que Patricia Bullrich va a tener grandes posibilidades de ganar en la provincia, porque le está yendo muy bien, está levantando y está consolidando el voto de Juntos por el Cambio a nivel nacional, hay una relación muy estrecha que se está dando con (Horacio) Rodríguez Larreta, y nos va a ir muy bien. Además, hay que tener en cuenta que cuando la sociedad toma la decisión de cambiar, cambia; es un proceso político que se ha dado histórica y cíclicamente en la República Argentina”.

“Tengo la seguridad –y ojalá que no me equivoque- que en la provincia de Entre Ríos va a haber un cambio para bien, pacífico, institucional, de respeto, donde las cosas que se han hecho bien se van a seguir profundizando porque ese es el compromiso de Rogelio Frigerio, un cambio donde se va a institucionalizar en el gobierno lo que es Juntos por el Cambio, porque al armado electoral Frigerio lo ha constituido con gente nueva y le ha permitido a todas las fuerzas políticas –desde las más pequeñas hasta las más importantes- lugares preponderantes legislativamente y de la misma manera lo hará en el gobierno. Será un gobierno de coalición, sintetizado y conducido por él como gobernador, pero hasta ha tenido el gesto de llevar como vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos a una médica sanitarista para muchos desconocida en el ámbito político pero con un gran reconocimiento social y profesional, de una ciudad pequeña como es Nogoyá; no buscó geográficamente incorporar Departamentos importantes para ganar una elección, y eso se valora. La sociedad no es zonza, está informada, consulta, observa, no se guía por las mentiras y por la puesta en escena que hacen algunos medios periodísticos que viven de títulos mentirosos, desprestigiando dirigentes como han pretendido hacerlo con Frigerio y no han tenido eco”, analizó.

En este mismo sentido, afirmó que “el justicialismo nunca va a sacar menos del 30% de los votos, es una base de sustentación que tiene, y no hay que dejar de reconocer que el intendente de la capital de la provincia reúne una población del 28% del electorado de la provincia de Entre Ríos. Lógicamente que es una elección diferente donde en la elección anterior para diputados nacionales no jugaban los concejales, los intendentes, los presidentes de comuna, y hoy sí están disputando palmo a palmo su territorio, y además está la realidad nacional, no estaba (Javier) Milei tampoco en lo que era la discusión política electoral y hoy sí está. No obstante eso, a pesar de que Rogelio Frigerio ha sido ingratamente maltratado por algunos dirigentes, es un hombre que mantiene la calma, el respeto, no hay agresiones de parte de él para nadie, solamente propuestas, recorre la provincia, está en contacto con la gente; seguramente hoy estará en Paraná haciendo una recorrida en un barrio muy importante de la seccional 8va., en una relación directa de él con los vecinos. Nos está yendo muy bien y creo que vamos a tener un resultado favorable”.

Por último, consultado por la unidad de JxC en Paraná, aseguró que “a Emanuel Gainza le está yendo muy bien, no quiero hablar en nombre de él pero va a hacer una elección sumamente sorprendente”. “Y si se analiza la conformación de las fotos de unidad entre una propuesta y la otra, al justicialismo le falta un protagonista sumamente importante como Gustavo Guzmán. Las fotos son importantes pero lo más importante es la acción”.

“Lo de Rogelio Frigerio va a ser un cambio positivo en la provincia de Entre Ríos, pacífico e institucionalmente en un acuerdo con el actual gobernador, de mucho respeto”, concluyó.