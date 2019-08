Zaira Nara anunció que está embarazada: "Estoy de tres meses y ya se lo contamos a Malaika"

“Zaira sería la que está esperando a su segundo hijo. Con Marcela Tauro teníamos el mismo dato. A mí me llega el rumor por parte de Nara y a Tauro le llegó por otro lado”, contó Débora D’Amato.

Finalmente, Zai aprovechó el súper festejo de cumpleaños que le prepararon en Morfi, todos a la mesa el jueves para realizar el gran anuncio: “Me parece que la que les va a dar una sorpresa soy yo”, adelantó primero risueña.

Después le tocó el turno de decorar una torta de cumpleaños y en ella agregó un chupete, un babero y un body de bebé a modo de confirmación del embarazo. Su hijita Malaika se acercó a su mamá y ella le preguntó: “¿Querés que les contemos? ¿Qué tiene mamá en la panza?”. Y entonces mostró su pancita, donde tenía escrito “Hola Morfi”.

Con emoción, Zaira relató: “Había que esperar un poquito y Mali se enteró ayer. Quería que se entere primero la familia y amigos, que supieron guardar el silencio. Se agranda la familia de Morfi. Estamos de tres meses. Me siento contenida, es el ámbito más lindo donde puedo tener un bebé porque este es un programa familiar".

Después recibió un mensajito grabado desde Italia de su mamá en Italia, y Zaira reveló: “En mi último viaje, que estaba programado de antes, se lo pudimos contar”.

“Con Jakob nos enteramos juntos con un test. Es increíble pero la mujer siente estas cosas. Un día salí de Morfi y le dije a Jakob ‘para mí estoy embarazada’. Además, un día vino Mery (Del Cerro, que estaba en el piso) y me dijo que me había soñado embarazada. No lo podía creer. Mi hermana Wanda también es bruja, apenas me vio, me dijo ‘en esa panza hay...’. Bueno, no puedo contar lo que dijo (risas), pero lo dijo adelante de todos los chicos”, reveló.