Zaira Nara fue mamá por segunda vez: el llamativo nombre de su bebé

Minutos más tarde, Marcela Tauro le puso fin al misterio al revelar la identidad del niño: "Al mediodía nació Viggo Silvestre. Me dicen el nombre exacto. Nació a las 12.57. Me gusta el nombre", dijo la periodista en Intrusos.

En el tramo final de gestación y ante la pregunta recurrente de cómo llamaría a su hijo, Zaira explicó por qué no anunciaba el nombre de su bebé en camino. "Tenemos un nombre elegido, pero ahora no sabemos si cambiárselo porque hay algún que otro familiar que dice que no le gusta. Así que estamos pensando. Pobre, me parece que va a nacer y vamos a ponerle el nombre el día que nazca", decía la conductora en una nota por FaceTime que le dio a Morfi, todos a la mesa desde San Martín de los Andes, ciudad patagónica en la que escogió dar a luz para poder estar acompañada de Von Plessen, quien lleva dos meses viviendo allí por motivos laborales.