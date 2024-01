“Yo creo que todos los que son parte de Kamarr me vieron crecer. Es una gran familia, y lo dice cada gente que entra a la comparsa. Se siente algo diferente, es muy lindo el ambiente”, agregó.





Con 18 años, Zaira es la reina más joven de todas las comparsas, motivo por el cual no esperaba ser la elegida para llevar la corona de Kamarr. “Al principio me consideraba muy chica; no sabía si aceptar realmente porque, quieras o no, es una exposición; por ahí más de grande sí me lo veía venir”, confesó.

"Es una pasión que no siento definitivamente por nada en el mundo"

“La verdad que es confiar en mí misma, porque ya en mí confiaba la comisión, por algo me eligieron. Ahora a dar lo mejor y perfeccionarme en lo que más pueda para poder dar lo mejor de mí”, concluyó.