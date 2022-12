La búsqueda de un marcador central era prioritaria para la dirigencia de Boca en las jornadas previas al inicio de la temporada 2023 en la que, como desde hace tres lustros, la gran prioridad es la Copa Libertadores. La necesidad de moverse ágilmente en el mercado de pases en pos de ese objetivo parece haber sumado un motivo más en las últimas horas, ya que Carlos Zambrano se desvincularía en las próximas horas.

Si bien no hubo comunicación oficial al respecto, la interrupción del vínculo del peruano, que tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2023, se debería a la decisión de Hugo Ibarra de no contar con el defensor tras una discusión entre ambos que se habría producido durante las últimas horas.

Quienes conocen al dedillo los entresijos del Mundo Boca aseguran que el contrapunto entre el entrenador y el futbolista tuvo como origen algo tan ajeno a la pelota como la duración del período vacacional. Zambrano habría cuestionado a Ibarra que le había concedido más días libres a su compatriota Luis Advíncula y al colombiano Frank Fabra que a él. Ambos no comenzaron el martes la segunda parte de la pretemporada junto a sus compañeros.

El diferendo habría escalado hasta el punto en que el DT habría dado por terminada la conversación y también la permanencia del defensor en el plantel, al menos durante su gestión (acaba de firmar una extensión de contrato hasta fines de 2023). La decisión contaría con el aval del Consejo de Fútbol, que en las próximas horas resolvería el futuro del jugador.

Por lo pronto, Zambrano tiene contrato hasta el 30 de junio próximo, pero el acuerdo incluye una cláusula que le permite interrumpir el vínculo antes del 1 de enero de 2023, por lo que las próximas horas serán decisivas. El club le había hecho una propuesta de extensión por dos años, pero este entredicho con Ibarra cambiaría drásticamente la situación.

Una de las salidas posibles para el zaguero central nacido hace 33 años en Callao es regresar a su país, donde nunca llegó a jugar en Primera (se sumó a las categorías juveniles del Schalke 04 alemán cuando tenía 16 años), para desempeñarse en Alianza Lima, bicampeón de la liga local, que también disputará la Copa Libertadores. Según el diario La República, también estarían interesados en sus servicios César Vallejo y al menos un equipo de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.

El futbolista del seleccionado peruano se incorporó a Boca el 31 de enero de 2020, procedente del Dínamo de Kiev, y desde entonces disputó 62 partidos (marcó dos goles). En estos tres años, fue partícipe de la obtención de cinco títulos (dos ediciones de la Copa de la Liga Profesional y una de la Liga Profesional, de la Copa Argentina y de la Supercopa Argentina), aunque no terminó de afianzarse como titular ni durante los ciclos de Miguel Ángel Russo y Sebastián Battaglia ni durante la gestión de Ibarra.

Más allá de sus actuaciones, que nunca fueron descollantes, el paso de Zambrano por Boca será recordado también por la pelea que protagonizó con su compañero Darío Benedetto el pasado 14 de agosto, durante el entretiempo de un partido entre su equipo y Racing en el estadio Presidente Perón por la 13ª fecha de la Liga Profesional.

Esa noche, los dos futbolistas discutieron tras el final del primer período. El cruce fue subiendo de tono hasta que, camino al vestuario, el delantero le aplicó un puñetazo al defensor, quien salió a jugar el segundo tiempo con el rostro inflamado. “Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, reveló Zambrano tres días después.

Como consecuencia de esa pelea, el Consejo de Fútbol dispuso que los dos protagonistas fueran excluidos del plantel por dos partidos. “No estoy de acuerdo porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, lamentó entonces Zambrano.