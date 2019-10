Zampedri posteó una foto con la camiseta de River y luego pidió perdón

"Quiero pedir disculpas, subí una foto sin ánimos de agredir, ni generar problemas, es lo que menos quiero tener. Estaba contento, nunca había subido una foto con una camiseta. A los 2 minutos me di cuenta que me equivoqué. No quise molestar a nadie, fue un grave error", dijo el ex goleador de Juventud Unida.

"Respeto la decisión del hincha de que esté molesto y enojado conmigo porque la verdad que fue un error, nunca lo había hecho y me equivoqué, no se cómo manejar la situación, no me siento bien yo ni mi familia y le pido disculpas al hincha y a mi familia", añadió.

"Le quiero pedir disculpas a los dirigentes, yo me debo a esta institución. Conseguí el logro más grande de mi carrera acá que fue salir campeón. Le tengo un respeto enorme, es un club muy grande y lo de ayer fue un error muy grande, lo asumo, me equivoqué. Aprecio y quiero un montón a Central, conseguí el logro más importante de mi carrera en este club, nadie me va a sacar eso ni lo va a borrar de mi cabeza, pero la verdad me siento mal, me equivoqué y lo tengo que asumir", dijo.

Zampedri se encuentra recuperándose de una lesión en su tobillo derecho, y se espera que pueda volver a sumarse al plantel para la pretemporada que comenzará en enero. Al respecto, sostuvo: "Hoy empecé a correr y me sentí perfecto, obviamente necesito un tiempo más para ir realizando otros trabajos, pero cuando el médico me de el alta voy a estar a disposición del técnico. Me encantaría volver a jugar, es a lo que apunto y estar bien físicamente".