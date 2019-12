La empresa también publicó una convocatoria a asamblea extraordinaria de accionistas para el próximo 27 de diciembre en el Parque Industrial de San Luis donde se pondrá en “consideración” la venta de la marca Zanella y de otros activos inmuebles.

“Antes de este remate, ya había vendido una línea. Se están sacando todo de encima y mientras tanto a la gente le proponen pagarle un 50% de la indemnización por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y en ocho cuotas. Denunciamos que eso es ilegal porque el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) no fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, no fue homologado. La empresa alude que por problemas económicos tuvieron que llegar a esta resolución pero no está comprobado”, explicó a Infobae Hernán Torres, dirigente sindical de la UOM en Tres de Febrero.

Según detallaron desde la UOM, son 14 los empleados que aún quedan en la planta de Caseros. “Lamentablemente va a terminar en un cierre de la empresa, que ya nos veíamos venir”, agregó. Este medio intentó comunicarse con fuentes de la compañía pero no obtuvo respuestas.

En su momento, Zanella llegó a contar con cuatro plantas productivas. Las de Mar del Plata, Cruz del Eje y San Luis fueron cerradas este año. Mientras que en Caseros se iniciaron una serie de despidos a partir de octubre. En el acumulado de los once meses de 2019, el patentamiento de motos tuvo un descenso del 44,3% contra el mismo período del 2018, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotrores (Acara). A comienzos de año, Zanella se ubicaba entre las tres primeras empresas del mercado, pero dejó de estar en ese ranking. Hoy el sector está liderado por Honda, Motomel, Corven y Gilera.

La planta de Caseros fue la primera de la empresa, donde comenzó a fabricar los primeros motovehículos en la década del 60. De capitales locales, Zanella nació en 1948 como fábrica de aberturas y se extendió luego a la fabricación de accesorios y repuestos para las automotrices Fiat y Peugeot. A fines de la década del 50 ya fabricaban piezas para un incipiente mercado de motos y las primeras unidades de 50 a 200 cc. En 1957 fabricó su primera motocicleta con un diseño desarrollado en Italia.

En 1987, sus productos se exportaban a Uruguay, Chile, Brasil, Cuba y países del continente africano. En la década del 90 llevó a cabo un joint venture con Yamaha de Japón y los nuevos modelos se producen en una nueva planta en la provincia de Córdoba. La alianza duró hasta 1999.

Comunicado de ACARA:

La situación de Zanella

Profunda preocupación en el sector motovehículos

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), a través de su División Motovehículos, desea expresar la profunda preocupación por la situación que atraviesa la empresa Zanella, que ha hecho público su voluntad de desmantelar la producción de motovehículos en el país, cerrar sus plantas de fabricación, sedes administrativas y vender los actuales activos que posee. Esta situación extrema, de quien ha sido líder en la fabricación de motos en el país, no escapa a la realidad de varias fábricas del sector que evalúan medidas similares si no se implementan alternativas o incentivos que permitan vislumbrar un escenario de viabilidad de la actividad.

El cierre de las fábricas genera un efecto derrame muy negativo en todo el sector ya que inmediatamente repercute en el cierre de concesionarios, de empresas de proveedoras y prestadoras de servicios de la industria, así como también de miles de puestos de trabajo que rápidamente desaparecerán.

Apelamos a que se tome real conciencia del estado de fragilidad y gravedad del sector y que se diagrame un plan económico integral que contemple esta realidad particular, de manera de asegurar la supervivencia de empresas como Zanella, con más de 70 años de trayectoria en el país. Principalmente porque no solo está seriamente comprometido su futuro y el de su gente, sino el de todo un sector que tiene un rol social muy importante en la economía por ser clave para el ingreso de una franja muy importante de la población al mercado de la movilidad.

Ricardo Salomé, Presidente

Ruben Beato, Secretario General

Walter Lastra, Secretario General División Motovehículos de ACARA