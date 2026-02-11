Una mujer fue víctima de un violento asalto en la vía pública cuando circulaba en bicicleta por la zona de calle Tropas, metros antes de llegar a la calle Moussou. El hecho ocurrió cuando, de manera sorpresiva, un joven salió desde unos pastizales y la atacó para robarle sus pertenencias.

Según el testimonio de la víctima, identificada como Gisela, el agresor la interceptó de forma repentina y le arrojó un objeto a la cabeza para reducirla. “Me sale un muchacho desde los pastizales, me arroja algo en la cabeza, me pide la bici y me pega”, relató.

La mujer aseguró a Ahora ElDía que en ningún momento se resistió, pero aun así recibió múltiples golpes. “Luego me pide nuevamente la bici, se la doy y nuevamente me pega”, señaló. En medio de la situación, cuando intentaba descender del rodado, el atacante la tiró al suelo. “Se me engancha el pie en la bici y nuevamente me pega para que me apure”, agregó.

Con la bicicleta ya en su poder, el delincuente continuó con el robo. Le exigió la mochila, que la víctima entregó sin oponer resistencia. Sin embargo, antes de darse a la fuga volvió a golpearla. “Cuando ya tiene la bicicleta me pide la mochila y se la doy, y antes de irse me pega nuevamente y después sí se va”, precisó.

Tras el asalto, Gisela logró reincorporarse y emprendió camino hacia su casa, aún en estado de shock. Fue en ese trayecto cuando se cruzó con un patrullero. Los efectivos detuvieron la marcha, le tomaron los datos y la trasladaron a la comisaría para radicar la denuncia correspondiente.

Entre los elementos sustraídos, la mujer detalló: una mochila con su teléfono celular, documentación personal y de sus hijos, un juego de mate y auriculares, además de la bicicleta.

La investigación quedó en manos de la Policía, que trabaja para identificar al agresor y recuperar los objetos robados, en un sector donde los vecinos vienen manifestando la falta de iluminación en la zona, lo que genera las condiciones propicias para este tipo de delitos.