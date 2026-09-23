A poco menos de dos meses de la visita del Papa León a la Argentina, el obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordar, habló en Cero y Bolazo sobre las expectativas que genera la llegada del pontífice y anticipó cómo se prepara la comunidad católica local para participar de las actividades previstas.

“Tenemos muchas expectativas y estamos muy contentos con lo que se va programando. Antes de ayer tuvimos el cronograma, y nos da mayor luz para poder organizar desde las parroquias la peregrinación para asistir a la visita del Papa”, expresó.

Según explicó, la organización de la visita se lleva adelante de manera conjunta entre la Conferencia Episcopal, el Gobierno nacional y las autoridades de las jurisdicciones donde se desarrollarán las distintas actividades. Entre ellas se encuentran Buenos Aires, Luján y Córdoba.

En ese sentido, Zordar destacó especialmente la visita prevista al Cotolengo y señaló que se trata de “una obra espectacular de la Iglesia desde hace mucho tiempo”. “Hay 400 personas que atienden a las personas en el Cotolengo”, indicó. También confirmó que el Papa visitará la cárcel de Devoto.

El obispo también se refirió a la expectativa que genera la llegada de León luego de la muerte del Papa Francisco y marcó algunas similitudes entre ambos pontífices.

“Indudablemente la visita del Papa León trae consigo la ausencia que nos dejó el Papa Francisco. Ahora es importante saber que es otra persona, el mensaje quizás sea muy parecido.Él tiene un estilo pastoral parecido y un modo de entender la vida, el mundo, la Iglesia y las relaciones internacionales”, señaló.

Como ejemplo, mencionó la preocupación de León por la paz desde el comienzo de su pontificado. “Fijate la preocupación por la paz desde el primer día. Ese era un tema que lo desvelaba al Papa Francisco. Después, las migraciones masivas desde África a Europa”, señaló.

Zordar explicó que los obispos argentinos formarán parte de las actividades oficiales. “Nosotros los obispos formamos parte de la comitiva del Papa. Estamos invitados a participar de todo, de las celebraciones masivas y de los encuentros particulares nos vamos a dividir”, detalló.

En su caso particular, además, participará del encuentro episcopal que se realizará en Córdoba debido a su función como presidente de la Comisión Episcopal de la Vida Consagrada.

Mientras avanza la organización, el obispo llamó a prepararse para la visita y remarcó que no estará dirigida únicamente a los católicos.

“Faltan poco menos de dos meses para la visita. Tenemos tiempo para prepararnos. No sólo nos vienen a visitar a los católicos, sino a nuestra patria”, afirmó.

Por eso, invitó “a todos a participar de esta visita y acompañarnos”.

Cómo se prepara Gualeguaychú

En Gualeguaychú, las parroquias serán las encargadas de organizar los viajes comunitarios hacia las celebraciones. “Las parroquias son las que gestionan los viajes comunitarios, con colectivos, traffics. También quizás haya gente que vaya por su cuenta”, explicó Zordar.

En el caso de la comunidad local, adelantó que la opción elegida será acompañar la actividad prevista en Luján. “Nosotros hemos optado por ir a Luján”, señaló.

También recordó que quienes no puedan trasladarse tendrán la posibilidad de seguir las actividades a través de los medios de comunicación.

Respecto de la organización general, el obispo indicó que ya comenzó la acreditación de periodistas y que próximamente se habilitarán las inscripciones para quienes quieran participar de las actividades.

“Hoy apareció un link para hacer la preinscripción para la prensa. En los próximos días va a aparecer la posibilidad de inscribirse otras personas”, explicó.

Con la agenda ya definida y las parroquias comenzando a organizar los traslados, Zordar anticipó la expectativa por el mensaje que el Papa León dejará durante su visita. “Va a tener un mensaje muy lindo que todavía no conocemos, que nos va a dejar”, concluyó.