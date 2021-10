- ¿Cómo se repensó la Iglesia durante la pandemia?

- Este tiempo tan particular que nos tocó vivir nos hizo repensar muchas cosas. Fue un momento difícil y no querido pero algunas cosas nos han beneficiado, muchas comunidades han transmitido las celebraciones litúrgicas a través del streaming y fue una manera de llegar a todas las familias. Hubo que pensar creativamente cómo seguir la vida hacia adelante, la pandemia ha dejado muchos signos de pobreza, sobre todo de falta de trabajo y tratamos de salir al cruce de las necesidades primarias a través de Cáritas.

- ¿Cómo es la relación de la comunidad con la Iglesia?

- La Iglesia es una institución dentro del entretejido de la comunidad, obviamente que como ciudadanos los hombres y las mujeres de Iglesia tratamos de participar de la vida social y también de lo político. La Iglesia hace escuchar su voz oficial por parte de la Conferencia Episcopal, de los sacerdotes, de los obispos. Creo que tiene que haber una relación de cercanía y fraternidad con la comunidad en la que vivimos. Los cristianos somos hombres y mujeres comunes comprometidos e iluminados por nuestra fe que vivimos en comunidad.

- ¿Hoy existe esa fraternidad con la comunidad?

- La verdad que no sé decirlo, hay cosas que nos han distanciados indudablemente, algunos modos también de la Iglesia mirando hacia adentro, algunos pecados incluso. Todo esto de las conductas de algunos hombres y mujeres de Iglesia, clérigos sobre todo, nos ha afectado tanto; a lo de la pedofilia me refiero, quizás no tanto en Argentina pero si en otras partes del mundo donde fue mucho más fuerte. Eso creo que nos ha distanciado; pero creo que el reconocer, el asumir y el reparar en lo que se puede acompañando a las víctimas de estas situaciones son modos de seguir conviviendo con la sociedad.

- En el último tiempo hubo casos en la provincia ¿miran hacia adentro para ver por qué ocurrieron los mismos?

- Tratamos de prevenir lo más posible esto, adoptando protocolos claros y conocidos por todos, que nos lleven a cuidar y a cuidarnos. A cuidar a la gente que está con nosotros, adultos, jóvenes y chicos, pero sobre todo apuntamos a la formación sacerdotal, formar a las futuras generaciones de sacerdotes, sin descuidar el presente tenemos muy en cuenta el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Con un discernimiento más cuidadoso, haciendo intervenir a otras ciencias en el acompañamiento vocacional y formativo, y formando con criterios más sanos a las futuras generaciones.

- ¿Los casos marcaron un antes y un después en la Iglesia?

- Sí, indudablemente. Sí porque no podemos permanecer como si nada hubiera pasado. No solo por el shock que provoca o produce si no sobre todo por las decisiones que nos exige tomar la situación. No sé cuantificar el daño a la Iglesia pero seguro que es muchísimo. Creo que más que el daño a la Iglesia es el daño a las personas afectadas, algunos que son personas de la Iglesia y otros que ya no se sienten parte de la misma; ese es el daño mayor.

- ¿Son casos que los alejaron de la comunidad?

- Me parece que sí en muchos casos. Yo no tuve contacto con ninguna víctima personalmente, solo he leído testimonios, he tenido contacto indirectamente. Pero indudablemente hay mucha gente que se ha alejado de la fe y eso es muy doloroso. La forma de recuperar la confianza es con sinceridad, compromiso y sobre todo con el compromiso por el cuidado, tenemos que cuidar a las personas.