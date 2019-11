Zordán: "Indudablemente hay una campaña en contra de la Iglesia Católica"

Luciano Peralta

La semana pasada se dieron a conocer algunos aspectos de la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, llevada a cabo por el Conicet. Entre los resultados más llamativos está la marcada caída, en los últimos 11 años, en la cantidad de católicos en Argentina. Desde 2008 a la fecha, se pasó del 76,5 % al 62,9 %.

Sobre este y otros temas que interpelan a la Iglesia Católica en la actualidad, como el aborto o los escándalos de pedofilia, el obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán, dialogó con ElDía.

“Respecto a la encuesta, a nivel local se da la media nacional”, explicó el religioso. Y sobre las causas dijo que “son varios los factores”.

“Estamos en un cambio de época, lo que plantea una nueva antropología, en la que se subraya menos la apertura de las personas a la trascendencia. O sea, el sentido religioso se ha perdido, independientemente de la religión en la que se viva ese sentido religioso”, expresó. Además, “en algunos casos pasa que no hablamos el lenguaje de estos tiempos. Esto hace que la gente no nos entienda. No hay un solo factor”.

-¿Es un problema generacional?

-No creo. Fijate que el Papa Francisco tiene un lenguaje más entendible que muchos curas jóvenes. No es generacional, creo que es de sintonía con la realidad. Uno lee lo que dice el Papa y mucha gente, sobre todo la de afuera de la iglesia, se siente identificada y adhiere a lo que dice.

Indudablemente hay una campaña, no sólo en los medios de comunicación, en muchos ambientes, en contra de la Iglesia Católica. Eso también genera un cierto descrédito para mucha gente. Hoy no es una ventaja mostrarse como católico. A mí no me ha pasado, pero hay curas que han sido insultados en la calle.

Menos fieles

Los registros históricos evidencian una sostenida caída en la cantidad de personas que se dicen católicas. Según el censo de 1947, la proporción de católicos en el país llegaba al 93,6%; en 1960, 90 %, y en 2008, 75,5 %.

Al respecto, Zordán reconoció que “es un problema”. Pero “me parece que, más que mirarlo desde esa perspectiva, nosotros tenemos que mirarlo como un desafío. El miércoles, cuando recién se había conocido la encuesta del Conicet, tuvimos una reunión con los sacerdotes de la ciudad y coincidíamos en esto: tenemos que profundizar la tarea evangelizadora de la Iglesia, anunciar con más entusiasmo y más audacia la buena noticia de Jesús. No hacer una campaña de reclutamiento, sino profundizar aquello para lo que está la Iglesia, que es poner en contacto a las personas con Jesús”.

Aborto

Es bien sabido que el presidente electo, Alberto Fernández, buscará avanzar en la despenalización del aborto. Esta postura genera la resistencia de la Iglesia, obviamente. Al respecto, Zordán dijo que no lo sorprende.

“El planteo que se hizo y que fue muy virulento el año pasado no quedó cerrado allí. Tarde o temprano va a volver a ser puesto sobre la mesa. Por lo tanto no me sorprende. Lo que sí me apena, y más que desde mi visión religiosa desde mi postura humanista, es que no haya en nuestra comunidad nacional una valoración generalizada de la vida desde la concepción”, indicó.

-Es un debate abierto…

-Yo tengo la certeza de que la vida comienza desde el momento de la concepción. Y creo que como merece ser respetada la vida de cualquier persona, merece serlo la vida en gestación desde el primer momento. Si defendemos la vida ya nacida también debemos defender la no nacida.

-En los casos de violación ¿la postura es la misma?

-Sí. Se puede entender y acompañar el dolor. Se puede contener a la persona afectada, pero el que viene también es una vida. No se puede matar una vida para defender otra. Me parece que hay que defender a las dos vidas. Indudablemente, hay una víctima, pero ¿vamos a generar otra víctima más, sabiendo que no se resuelve el problema? Porque la violación estuvo, y el trauma post aborto va a seguir estando.

Celibato y pedofilia

“El celibato no es intrínseco al ministerio sacerdotal. De hecho, los apóstoles no eran célibes, y en un momento determinado de la historia la Iglesia optó por el celibato. Hoy no es opcional, quien quiere ser sacerdote debe serlo, por lo menos en occidente, en oriente es diferente, hay sacerdotes casados”.

-¿No es antinatural esta postura?

-No creo. Al menos no es compulsiva. No es una necesidad biológica que sí o sí se tiene que cumplir, como comer o tomar agua. Se puede, de algún modo, regular desde la inteligencia, desde la opción.

-¿No hay relación con los casos de pedofilia?

-Creo que no. Esos son enfermos. Hay un trastorno psiquiátrico, psicológico, que no tiene que ver con la opción religiosa. Porque, de hecho, no habría pedófilo entre los casados.

Diversidad y Educación

Sexual Integral

Zordán es un obispo conciliador. Y aunque no se corre de las posturas de la Iglesia, se muestra abierto y respetuoso del otro. Al menos, más que los exponentes de la ortodoxia católica.

“Para hacer un tratamiento de cáncer hay que hacer cualquier cantidad de trámites, y para estas cosas muy rápida y fácilmente se consigue clínica y asistencia de las obras sociales. Indudablemente hay una promoción de esto”, dijo al ser consultado sobre la cobertura de los tratamientos hormonales de cambio de género, en Argentina.

“Desde nuestra antropología, Díos nos hizo varón y mujer. Es verdad que hay una diversidad de situaciones, ya sean hormonales y de opciones, pero claramente Dios nos hizo varón y mujer. Con esto no pretendemos hacer bandera e ir en contra del que piensa distinto. Por lo menos, algunos. Me parece que quienes optan por vivir de otra manera merecen todo el respeto, pero la postura de la Iglesia tiene que ser clara”, afirmó.

Por otra parte, sobre la Educación Sexual, otro de los derechos consagrados por el Congreso de la Nación que genera una marcada división en la sociedad, el Obispo de Gualeguaychú se manifestó a favor, pero marcó diferencias.

“Desde 1984, me tocó ser apoderado legal de una escuela. Desde ese momento, tratábamos el tema de la educación sexual, con los padres y con los chicos. Por lo tanto, no es nuevo esto. La novedad y con lo que no estamos de acuerdo es con la antropología que está detrás de esto. Nosotros pedimos que nos dejen enseñar la educación sexual respetando nuestra manera de ver al hombre, la historia, la sexualidad y el mundo. Pero para nada estamos en contra, la Iglesia es pionera respecto a la educación sexual”.

-Entonces, está a favor…

-No se rechaza la ESI, se rechaza lo que se llama ideología de género.

-¿Qué sería eso?

-Es complejo, pero un elemento sería la falta de distinción entre lo masculino y lo femenino. Que no quiere decir que un sexo es superior a otro, pero sí que somos distintos, físicamente, psicológicamente. La mujer está hecha para la maternidad, el hombre está hecho para la protección, el trabajo… ¿esto significa dominio? No. Generalmente en nuestra cultura quien trae el dinero a la casa es el que domina, pero no es así en realidad.

-¿No?

-No tendría que ser así, al menos.