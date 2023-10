El Obispo de Gualeguaychú analizó el contexto de la campaña electoral y dijo que “no me gusta que la Iglesia se meta en la campaña”. Señaló que habla con candidatos de la ciudad y que lo consultaron sobre la forma en la que ve la comunidad de Gualeguaychú.

En los estudios de Ahora Cero Radio, el Obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Zordán analizó la campaña política y a los distintos candidatos, señalando que “a veces la Iglesia termina teniendo su rol dentro de las campañas, aunque a mí no me gusta que la Iglesia se meta en la campaña, no creo que sea lo razonable. La relación de la Iglesia con el Estado tiene que ser de sana autonomía, ni tanta cercanía que impliquen condicionamientos, ni tampoco tanta lejanía que implique desentendimientos”.

Sobre los dichos del candidato a presidente de La Libertad Avanza Javier Milei sobre el Papa Francisco, opinó que “a mí me parece que el papa no ha cambiado, yo creo que cambió la percepción de algunos actores políticos de acá de nuestra Patria hacia el Papa. Antes lo miraban como anti y ahora como favorable. La realidad es que no se puede opinar con falta de respeto hacia el Papa, nadie puede hacerlo. Tenemos derecho a opinar sobre los otros pero siempre dentro del marco del respeto”.

“Los funcionarios tienen que tomar conciencia de que estamos mal, y yo creo que no se pueden seguir peleando y seguir discutiendo como se discute, apostando a cosas que no le interesan a nadie”, agregó el sacerdote

Acerca de su relación con los políticos y candidatos de la ciudad, el Obispo señaló que “me he encontrado con dos de los candidatos a intendente y, antes de las PASO, hubo otro que quiso charlar un poco pero fue muy sobre la fecha de las elecciones. En todos los casos hemos dialogado sobre la visión que tenemos desde la Iglesia de la sociedad y de la comunidad de Gualeguaychú, han sido charlas informales pero muy positivas”.

Además, Zordán dijo cómo ve la relación de la Iglesia con la comunidad, sosteniendo que “algo que hemos visto pero no solo en Gualeguaychú, sino en todo el país, es que después de la pandemia, de estar tanto tiempo encerrados, mucha gente yo no sé si ha quedado con miedo y no vuelve a la comunidad. Entonces la misa del domingo ha quedado muy reducida en algunos lugares. Y si bien través de internet, de las redes sociales, muchos curas pudieron llegar con su mensaje a los fieles, los sacramentos se reciben de manera presencial. Es indudable que estas herramientas tecnológicas ayudan, pero no queremos perder el contacto mano a mano con la gente”.

Finalmente, Zordán reflexionó sobre la poca cantidad de ingresantes que tienen los seminarios, indicando que “es un riesgo serio por el que atraviesa la Iglesia, se ha acentuado en los últimos años y no hemos tenido una causa. Puede ser falta de interés, quizá también juega en contra que es una carrera muy larga y extremadamente vocacional. Pero la realidad es que los seminarios están quedando con muy pocos aspirantes a sacerdotes, no solamente el de Gualeguaychú, pasa en todos lados”.

“Hoy por hoy, mucha gente acá en la ciudad y en la diócesis viven ayudados por planes sociales, que en una emergencia eso está que suceda. Es la sociedad y el Estado los que salen al encuentro o al cruce de la necesidad de la gente. El problema está cuando eso se sostiene y perdura por décadas”, sostuvo.

En otro pasaje de la entrevista con Ahora Cero Radio, el Obispo de Gualeguaychú se refirió a la relación de la Iglesia con sus fieles, y afirmó que la última pandemia afectó la asistencia de las personas.

“Algo que hemos visto, pero no solo en Gualeguaychú, sino en todo el país. Después de la pandemia mucha gente puede ser que haya quedado con miedo y no vuelve a la comunidad. Entonces, la misa del domingo ha quedado muy reducida en algunos lugares. Hablaba con algunos obispos de provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me dicen exactamente lo mismo. Quizás, en las grandes ciudades se ve incluso más que acá”, informó.

Sobre el uso de tecnología para llegar a más personas con la palabra de Dios, Zord´na sostuvo que “los sacramentos se reciben de manera presencial. Internet, Facebook, YouTube o Instagram nos han ayudado mucho en la época de la pandemia, no solo para publicar o viralizar las celebraciones sino también, por ejemplo, para los encuentros de catequesis a través de grupos de zoom, donde se encontraba gente de manera virtual para encontrarse y compartir”, reconoció.