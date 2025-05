La elección del cardenal estadounidense Robert Prevost como nuevo líder de la Iglesia Católica transformó el pesar de los fieles por la pérdida del papa Francisco en alegría y esperanza por la llegada de quien continuará sus pasos. Bajo el nombre de León XIV, el flamante Sumo Pontífice se dio a conocer este jueves al mundo, y el inicio de su papado repercutió en todas partes con reflexiones, oraciones, expectativas y opiniones sobre el futuro de la Iglesia. En diálogo con este medio, el Obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Luis Zordán, puso en palabras esta emoción colectiva e interpretó el mensaje del nuevo Papa en coincidencia con la impronta de Francisco.

“Acabamos de recibir la linda noticia de la elección del Papa León XIV. A quienes conocimos al Papa Francisco y tuvimos una cercanía de afecto con él todavía nos cuesta superar el dolor de su partida, que se mezcla con la alegría de recibir a este nuevo Papa. Lo hemos visto salir al balcón de la Basílica de San Pedro, en el atardecer de Roma, y quizás lo primero que nos ha sorprendido es el nombre. El nombre es el primer mensaje que da el Papa al mundo, porque de algún modo es identidad, dice quién es o quién quiere ser. Hasta ahora suponemos, porque él no ha tenido oportunidad de explicarlo, que está vinculado con el papa León anterior a él, el papa León XIII, que vivió a fines del siglo XIX y se destacó por un largo pontificado. Pero a quien sobre todo recordamos por impulsar durante su magisterio la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia; es decir, el Evangelio aplicado a la cuestión social, del trabajo, de la paz, de la fraternidad entre los pueblos, de la familia, de la empresa, de la educación, y todo lo que hace al entramado social visto desde la perspectiva del Evangelio”, expresó.



Y siguió: “El Papa León XIII fue aquel que puso todas estas cuestiones sobre la mesa en los tiempos modernos y suponemos que debe haber sido la inspiración para el nuevo pontífice. Lo veremos a medida que pasen los días y los meses, así como nos sorprendió que Francisco, el Cardenal Bergoglio, asumiera con dicho nombre, y a medida que pasó el tiempo de su pontificado fuimos enterándonos y comprendiendo por qué lo había elegido”.



Luego, Zordán interpretó el discurso de León XIV ante una repleta Plaza de San Pedro: “En ese mensaje inicial, nos dio algunas pistas de la línea que pretende seguir en su pastoreo. Habló de la paz, y la mencionó muchas veces. Este era un tema que preocupó mucho al Papa Francisco en sus últimos años y meses, pensando en los focos de conflicto entre diversas naciones que hay en el mundo. Y el papa León continúa con esa preocupación. Seguramente va a insistir en sus mensajes, en lo que decía Francisco, de que se callen las armas y que se busque el diálogo para la construcción de la paz”.



“Otro tema, un poco por su trayectoria, es la opción misionera. Sabemos que nació en Chicago, Estados Unidos, pero fue obispo de Chiclayo, en el Perú, donde fue misionero casi 20 años. Allí llegó hace mucho tiempo e incluso obtuvo la ciudadanía peruana, me imagino que por el afecto que le tiene a esa tierra. Fue allí a ejercer su ministerio sacerdotal y episcopal después anunciar el evangelio de Jesús, a hacer presente la Iglesia. Y una tercera línea que podemos sacar de su mensaje inicial es la mención al caminar juntos y a la Iglesia sinodal, que refiere a este estilo dialogal de la iglesia que sale al encuentro de la sociedad de nuestro tiempo, en actitud de anunciar la buena noticia de Jesús y abrir las puertas para recibir a todos y hacer que todos se sientan como en familia y les dé ganas de quedarse en las comunidades cristianas”, completó.



Por último, el Obispo sintetizó: “Rescataría esos tres elementos de su mensaje inicial, que me parece que podemos entenderlos en perspectiva de líneas pastorales que va a trabajar en el futuro. Y si lo miramos así, seguramente vemos una coincidencia interesante con las líneas que ha asumido y que ha ido desarrollando a lo largo de su pontificado el papa Francisco. Quiero repetirlo, estamos muy contentos por la elección reciente del Papa León. Expresamos desde acá nuestra acogida de su persona y de su ministerio en la Iglesia, en una actitud de obediencia y de respeto”.