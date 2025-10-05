Fernando Zubillaga, subsecretario de Turismo de Gualeguaychú, destacó la importancia de contar con una visión integral y sostenible para el desarrollo regional. En sus palabras, subrayó el rol del turismo como factor de ordenamiento y crecimiento de ciudades, pueblos, juntas y comunas, y enfatizó la necesidad de fortalecer la integración y cooperación entre localidades para alcanzar mejores resultados. En esa línea, remarcó: “Hay que aprovechar los recursos naturales, culturales y gastronómicos de la región, promoviendo un turismo sustentable donde cada localidad pueda insertarse en recorridos y paquetes turísticos”.

El turismo regional amplía horizontes para las comunidades más pequeñas, que de manera articulada logran posicionarse en circuitos turísticos más amplios, aumentando su visibilidad y atrayendo visitantes que quizá antes no las tenían en el mapa.

En este contexto, la microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano reúne propuestas que van desde los viñedos del Camino del Vino hasta la impronta inmigrante de sus aldeas, pasando por pulperías cargadas de historia, iglesias centenarias y museos ferroviarios. Al mismo tiempo, se destacan dentro de las propuestas las celebraciones populares que expresan en cada lugar la diversidad de tradiciones del sur entrerriano. Esta articulación no solo amplía la oferta de Gualeguaychú, sino que proyecta un mapa turístico regional que invita a los propios entrerrianos y turistas a descubrir paisajes rurales, conectarse con la naturaleza y vivir experiencias auténticas junto a comunidades locales.