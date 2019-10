Zulemita contó risueña todas las veces que Menem le "metió los cuernos" a Zulema Yoma

Zulemita Menem fue al estudio de Hay que ver (El Nueve) para hablar sobre su padre, el expresidente Carlos Saúl Menem, y en medio del diálogo con los conductores Denise Dumas y José María Listorti y su equipo de panelistas, relató dos de las infidelidades que sufrió su mamá, Zulema Yoma, y se río de las insólitas coartadas que ponía el dirigente político.

“Mi mamá lo único que quiere es la unión de mi familia, porque toda la vida fue tironeada, y en el día de hoy por suerte se llevan bien. Ella se separó de mi papá y nunca más nada, ni siquiera la vi hablar con nadie”, explicó la empresaria, que por insistencia de Barbie Simons, narró dos anécdotas insólitas que escracharon la actitud que tenía el exmandatario con su pareja y sus amantes.

“Ella siempre cuenta que cuando mi papá era gobernador le dijo ‘Zulema, me voy a una reunión’. Cuando se fue para Buenos Aires, mi mamá prende la tele, pone boxeo y lo ve en el Luna Park muy abrazado a una mujer”, contó entre risas Zulemita, que luego detalló otra infidelidad de Carlos, aunque con una escapatoria mucho más macabra.

“Otra vez le preguntó de dónde venía y él le contestó que de un velorio, y a los tres días mi mamá se encontró con el muerto. Era tremendo”, comentó.

Por otro lado, Zulemita reveló que ya no tienen relación con Máximo, el hijo que el expresidente tuvo con la conductora de televisión chilena Cecilia Bolocco, y que meses atrás atravesó un complicado momento de salud a causa de un tumor cerebral que se le fue extirpado en la Clínica Las Condes, de Santiago de Chile.

“No sabemos nada. En ese momento viajamos y lo vimos, pero no sé nada y mi papá tampoco, no nos llamaron más lamentablemente. No hay conexión porque creo que ya no están en Chile”, indicó la hija de Carlos Saúl, que prefirió dejar de hablar de su medio hermano de quince años para que no la culpen de nada, asegurando que deberían tratar el tema los padres y no ella.