La artista medíatica, cantante y actriz Zulma Lobato fue encontrada en situación de calle este miércoles por la noche en la zona del hospital San Martín de Paraná. Está alojada en un centro municipal de asistencia a personas que viven en esta condición mientras evalúan su estado de salud.

El secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Enrique Ríos, confirmó que Zulma Lobato fue hallada en la vereda del hospital, donde se habría trasladado desde la zona de la Terminal, que estaba en en situación de calle y que está siendo evaluada por un equipo interdisciplinario en materia de salud, género y asistencia social de la Municipalidad.

También informó que fue trasladada a un “dispositivo” de atención a personas en situación de calle del Municipio. Allí conviviría momentáneamente con unas 12 personas y tres niños que están alojados.

Según surgió de las primeras conversaciones que tuvo con ella el personal municipal, la mujer de 67 años se notaba bastante desorientada “en tiempo y espacio”. Aparentemente, Lobato no sabía explicar cómo había llegado hasta la ciudad.

La artista, que hace cerca de un mes difundió en redes sociales un pedido de ayuda porque habría sido desalojada del lugar donde vivía en Buenos Aires, estaba acompañada por una mujer y un hombre que viven en la calle en la zona de la Terminal y el hospital San Martín.

Lobato habría llegado a Paraná apenas con unas bolsas de consorcio con ropa y contó que había podido ingresar al hospital para bañarse y lavar algunas prendas

Según indicó el responsable del área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, la preocupación principal en este momento es lograr el contacto con familiares o amigas de Lobato para comunciarse y avanzar en un acompañamiento y un eventual alojamiento más estable.

Entre la memoria popular y el desamparo



La última noticia que tuvo a Zulma Lobato como protagonista fue su pedido de colaboración a través de redes sociales luego de haber sido desalojada. A través de la cuenta de Jazmín Salinas, popularmente conocida como “La Cuerpo”, Zulma grabó un video y relató: “Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo”.

“Ahora estoy en la casa de mi amiga Jazmín. Necesito la ayuda de los medios para ver si la gente deposita en mi alias y puedo conseguir una habitación para tener todas mis cosas“, pidió.

Nacida bajo el nombre de Zulma Nélida Dekleva el 8 de diciembre de 1958, Zulma Lobato irrumpió con fuerza en la escena mediática argentina en el año 2009. Su debut televisivo se produjo en el ciclo conducido por Anabella Ascar en la pantalla de Crónica TV.

Con una personalidad magnética y un estilo disruptivo, capturó de inmediato la atención de la audiencia, transformándose en un fenómeno de masas y en un ícono de la cultura popular digital que perdura hasta el día de hoy a través de contenidos virales.

Durante su época de mayor exposición, Lobato consolidó una breve pero intensa carrera artística. Popularizó su propia versión de la canción Resistiré., éxito que la llevó a firmar con el sello Discos Magenta, con el que editó temas originales como Yo Soy Zulma y el álbum No te lo voy a Permitir.

Años más tarde, con la sanción de la histórica Ley de Identidad de Género en Argentina, formalizó legalmente su identidad como mujer trans, consolidando su derecho al reconocimiento y al respeto de su nombre.

Sin embargo, detrás de las luces de las cámaras, su realidad actual dista mucho del brillo de aquellos años de fama. Tras sufrir un violento asalto en la vía pública, que le dejó secuelas graves en la visión, la artista enfrentó el desalojo de su vivienda en la Ciudad de Buenos aires.

El caso de Zulma Lobato reabre un debate profundo sobre el tratamiento de las figuras emergentes en la cultura popular. Colectivos LGBT han señalado que el sistema mediático la expuso a situaciones de burla y discriminación homotransfóbica.

Hoy, alejada de los grandes estudios de televisión, su figura oscila entre el cariño de una comunidad que no la olvida y la cruda desprotección social que afecta a las adultas mayores trans en el país.

Fuente: AHORA