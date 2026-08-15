Nuestro recorrido comenzó acompañando a familiares en casos de homicidios impunes, abusos de menores y siniestros viales. Con el tiempo, fuimos ampliando nuestro campo de acción y participando activamente en distintas instancias vinculadas con la Justicia, la seguridad vial y los derechos de las víctimas.

El cambio del Código Procesal Penal dejó atrás numerosos casos de homicidios aún sin resolver. En ese contexto, nuestra organización se incorporó a la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito y, desde 2010, representa en Entre Ríos a la Campaña Nacional de Concientización Vial “Estrellas Amarillas por la Vida”. Desde entonces, hemos realizado alrededor de 160 pintadas de Estrellas Amarillas.

En 2011, además, comenzamos a integrar el Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dentro del grupo de Derechos Humanos y Justicia por Entre Ríos. Esto significó un importante impulso para nuestra tarea a nivel local, provincial y nacional.

Uno de nuestros objetivos fue lograr que la Estrella Amarilla fuera reconocida como señalización vial, al igual que otras señales que vemos diariamente en el tránsito. Ese reconocimiento se concretó mediante una resolución de Vialidad Nacional. También conseguimos que se incorporaran preguntas relacionadas con las Estrellas Amarillas en los cursos para el otorgamiento de la Licencia Nacional Única de Conducir.

Otro paso fundamental fue el cambio del Código Penal Argentino en 2017, que modificó el tratamiento de determinadas conductas vinculadas con los siniestros viales, entre ellas el alcohol, la velocidad y la fuga, que pasaron a tener una consideración más severa en determinadas circunstancias.

A lo largo de estos años, Aciverjus se convirtió también en fuente de consulta para medios de comunicación provinciales, como una de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja de manera sostenida en materia de seguridad vial.

Ese trabajo nos dio también la libertad y la responsabilidad de opinar, cuestionar y señalar aquello que debe hacerse y no se hace. Lo hacemos con argumentos y con la convicción de que el Estado debe cumplir sus responsabilidades. Un ejemplo es el desgastado slogan del Gobierno provincial: “Cada peso donde tiene que ir”. Si ese principio debe orientar la gestión, resulta necesario preguntarse por qué contamos con un Observatorio Vial Provincial que consideramos prácticamente inexistente en materia de políticas públicas efectivas.

La prevención debe ser una prioridad. Es necesario invertir en campañas de concientización en medios radiales, televisivos y gráficos para evitar que los recursos públicos terminen destinándose, una y otra vez, a atender las consecuencias de los siniestros viales en nuestros hospitales.

También hemos acompañado acciones de la Dirección de Tránsito relacionadas con el uso del casco y del cinturón de seguridad, la prohibición del uso del celular durante la conducción y los controles de alcoholemia, cuya importancia para la prevención resulta indiscutible. Asimismo, hemos trabajado junto al Consejo de Seguridad Ciudadana.

En 2016 logramos en Gualeguaychú un convenio de reeducación vial destinado a personas con probation y condenas condicionales, mediante un trabajo conjunto entre los vocales de Juicios y Apelaciones, la Unidad Fiscal, la Dirección de Tránsito y Aciverjus.

La propuesta buscó que las reglas de conducta establecidas en las resoluciones judiciales tuvieran una dimensión visible y educativa para la sociedad. Para ello se incorporaron charlas sobre responsabilidad civil, responsabilidad penal, RCP y educación vial, además de actividades prácticas como el repintado de Estrellas Amarillas, sendas peatonales y lomos de burro.

Esta herramienta alternativa también fue llevada a los municipios de Gualeguay, Nogoyá y Villaguay.

Hemos acompañado, además, el proceso que permitió alcanzar la Ley de Alcohol Cero a nivel nacional y continuamos junto a familiares de víctimas que necesitan dialogar con fiscales acerca de las causas de los siniestros viales.

Quedan, sin embargo, desafíos pendientes. Entre ellos, la implementación efectiva del sistema de scoring de 20 puntos en la Licencia Nacional Única de Conducir, con el correspondiente descuento ante determinadas contravenciones, y el endurecimiento de las penas para los homicidios viales.

Los números también cuentan una historia: 23.940 kilómetros recorridos durante los últimos nueve años reflejan, en parte, el esfuerzo realizado para llevar este compromiso a distintos lugares.

Seguimos creyendo en los cambios. Pero creemos también que los cambios no llegan solos: requieren participación constante, compromiso y una sociedad dispuesta a involucrarse.

Queremos que quienes ejercen funciones en los distintos poderes del Estado vean en Aciverjus mucho más que nueve letras. Somos una organización que, con trabajo y perseverancia, logró ser respetada y escuchada. Después de tantos años, seguimos convencidos de que comprometerse es también una forma de construir ciudadanía. Y ese compromiso continúa.

Por Miguel Gandolfo. Presidente de Aciverjus