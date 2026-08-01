Tres de cada cuatro jóvenes argentinos de entre 19 y 24 años terminaron la escuela secundaria. La proporción llegó al 74,6% en 2024 y aumentó 12,7 puntos porcentuales durante la última década: en 2014, apenas el 61,9% de los jóvenes habían completado el nivel.

La mejora, sin embargo, no alcanza para ubicar a la Argentina entre los países con mayores niveles de finalización de América Latina. El país ocupa el quinto lugar entre nueve naciones relevadas en el último informe de Argentinos por la Educación, elaborado por Sandra Ziegler, Martín Nistal y Lucía Vallejo.

Todos los países analizados aumentaron sus niveles de terminalidad durante la última década. Perú encabeza el ranking regional, con el 92% de los jóvenes de entre 19 y 24 años con secundario completo, seguido por Chile, con el 91,5%. Luego aparecen Ecuador (79,7%) y Colombia (78,3%).

Argentina (74,6%) se ubica apenas por encima de Brasil (74,2%). Más atrás se encuentran Paraguay (71,8%), México (65,4%) y Uruguay (52,2%), según el informe, titulado “Terminalidad de la secundaria en América Latina” y basado en las encuestas de hogares de cada país.

El informe resalta que, si bien hubo avances, todavía existen profundas desigualdades por el nivel de ingresos de los hogares. Solo el 59,6% de los jóvenes argentinos del quintil de menores ingresos terminó la secundaria, según datos de 2024. Entre quienes integran el quintil más favorecido, la proporción asciende al 92%: la diferencia es de 32,4 puntos porcentuales. Diez años atrás, en 2014, la brecha era todavía mayor: 44,8 puntos.

Los datos muestran que la mejora de la terminalidad fue más intensa entre los sectores de menores recursos. Aun así, Argentina sigue lejos de países como Chile, donde la diferencia entre el quintil más bajo y el más alto es de 10,7 puntos porcentuales, o de Perú, donde la brecha alcanza los 15,1 puntos.