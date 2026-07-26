El 26 de julio de 1952, a las 20.25, María Eva Duarte de Perón moría víctima de un cáncer de cuello uterino. Tenía sólo 33 años, pero en su breve e intenso paso dentro de la conducción política del país había transformado a la sociedad argentina para siempre. Su figura había excedido por lejos el rol de primera dama y forjado un liderazgo que desafiaba las restricciones que pesaban sobre las mujeres en aquel entonces; hecho que se vio reflejado en la Ley de Sufragio Femenino de 1947, que estableció el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas; un reclamo que impulsaban desde hacía décadas figuras como Julieta Lanteri y Alicia Moreau de Justo.

Evita fue la voz y el rostro de la acción social del proyecto peronista, y representó para las grandes mayorías la encarnación de un compromiso absoluto con los derechos del pueblo trabajador, lo que le valió el título de “abanderada de los humildes”. Tal es así que su partida provocó una conmoción que duró meses, y fue incomparable en su magnitud a la de cualquier otro acontecimiento similar de nuestra historia.





El velatorio se extendió durante 16 días. En una primera etapa, su cuerpo fue expuesto en el Ministerio de Trabajo y Previsión, organismo desde el que había impulsado buena parte de su labor política y social. Luego, fue trasladado al Congreso Nacional para que continuaran las ceremonias. Se estima que más de dos millones de personas pasaron por las calles de Buenos Aires para rendirle homenaje.





Con el paso del tiempo, la historiografía comenzó a interpretar aquel episodio no solo como un hecho político, sino también como un fenómeno social y cultural. Para amplios sectores populares, la muerte de Evita representó la pérdida de una figura protectora, cuya admiración pasó a cobrar la mística de una devoción religiosa. Para el movimiento peronista, fue la pérdida de un puente emocional clave entre Perón y los trabajadores, un punto de inflexión y el nacimiento de un mito político que lo acompañaría por siempre.

Para conocer cómo repercutió este suceso en Gualeguaychú, Ahora ElDía indagó en los archivos periodísticos de la época. El más llamativo, sin duda, fue que el ilustre escritor (y conocido opositor al peronismo) Jorge Luis Borges se encontraba dando una conferencia en el Instituto Magnasco cuando se supo la noticia de que Evita había fallecido.

El abogado y escritor local Pablo Daneri compartía un vínculo intelectual y de amistad con Borges, lo que llevó a que aceptara su invitación a disertar en la ciudad. La presentación, titulada “El escritor y nuestro tiempo”, se dio en un salón colmado que llenó de aplausos al autor. Este, a su vez, dejó su firma y una dedicatoria especial en el Libro de Oro del Magnasco, que registra el paso de personajes destacados: “La amistad y el fervor de Jorge Luis Borges”. La visita, sin embargo, quedó totalmente opacada en los diarios del día siguiente por el hecho que sacudía a todo el país.

El 27 de julio de 1952, el diario El Argentino titulaba en primera plana “A las 20,25 de ayer falleció M. Eva D. de Perón”. Casi toda la tapa y buena parte de las páginas siguientes estuvieron dedicadas a la noticia, y lo mismo sucedió en los ejemplares de los días siguientes. Acompañó aquel título la foto de Evita junto a una reseña de su intensa vida y trayectoria, así como también un sentido mensaje editorial que concluía: “(...) Y ahora, ante lo irreparable el pueblo llora su muerte y descontando las actividades sumamente necesarias las demás quedaron suspendidas. En nuestra ciudad al conocerse la triste nueva, cine, bares, clubes, cerraron sus puertas y todos los programas que debían desarrollarse en el día de hoy han sido anulados. EL ARGENTINO comparte la pena que embarga el alma del Excmo. Señor Presidente de la Nación Argentina y del pueblo todo de la patria”.

Ya en los días anteriores, la preocupación por la salud de Evita estaba presente en este diario local, pero fue este acontecimiento el que, por obvias razones, marcó un antes y un después en la agenda pública y mediática de Gualeguaychú. En ese sentido, la sección “Adhesiones al Duelo Provocado por el Deceso de Eva Perón” fue ampliándose desde el 27 de julio en adelante. Instituciones deportivas, educativas, religiosas, sindicales, comerciales, civiles… todas, desde las más populares hasta las más elitistas adherían (al menos en el discurso público) al duelo nacional y enviaban su pésame al presidente de la República. El Jockey Club Gualeguaychú, la Liga Departamental de Fútbol y el Sindicato de Trabajadores del Frigorífico Gualeguaychú S.A. estuvieron entre los primeros que manifestaron el pésame.

Este último resolvía, además, y entre otras cosas, “acatar en un todo los homenajes póstumos dispuestos por la CGT”, “realizar una procesión con antorchas simultánea como la que se realizará en Capital Federal” y “solicitar se enlute con crespón durante 80 días” el local gremial y los lugares de trabajo del Frigorífico.

De forma inmediata, y a través de un mensaje que se replicó los días siguientes, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Gualeguaychú impartieron profundas medidas de adhesión al Duelo Nacional. El Ejecutivo local decretó, entre otras cosas, suspender por dos días las actividades administrativas del Municipio y colocar por treinta días crespones de luto en sus puertas, utilizar la emisora municipal para transmitir durante treinta días “música sacra y los comunicados de circunstancia exclusivamente”, y suspender hasta después del sepelio todos los espectáculos públicos dentro del ejido municipal.

En línea con esto último, el Teatro Gualeguaychú publicaba el 27 de julio que se suspendían las funciones de la fecha y se devolvería al público dentro de las 10 a 12 horas el importe de las entradas que habían sido retiradas.

Entre las adhesiones al duelo figuran incontables entidades que tienen vigencia al día de hoy, como la Sociedad Rural Gualeguaychú, el Club Recreo Argentino, el Tiro Federal Gualeguaychú, el Instituto Magnasco, el Centro de Empleados de Comercio y Anexos, los clubes Racing, Defensores del Oeste y Neptunia, y la Asociación Musical Gualeguaychú. Muchas suspendían sus actividades o incluso cerraban sus puertas por varios días.

En cambio, las misas dedicadas especialmente a rogar por el eterno descanso de Evita se replicaban a diario y en distintos horarios en toda la ciudad, colmando la capacidad de las iglesias locales.

La sección Notas Sociales del 29 de julio relataba: “El deceso de la señora Eva Perón ha puesto de manifiesto el pesar que embarga a la población, en los túmulos levantados en las iglesias San José y Santa Teresita y en la sede del Sindicato de Trabajadores del Frigorífico Gualeguaychú, en forma incesante y renovada, desfila una interminable caravana presa de un hondo recogimiento. Las ofrendas florales y las plegarias se asocian al duelo colectivo que experimenta la ciudad con sus calles desiertas, y donde sólo se ven grupos de personas de ambos sexos que se dirigen a los templos o a sedes de las entidades gremiales donde se efectúan actos póstumos”.

Es difícil de imaginar en estos tiempos una expresión de duelo colectivo de tal magnitud, genuino por parte de un gran porcentaje de la población e impuesto o “protocolar” sobre otros sectores que no necesariamente comulgaban con la doctrina peronista. Pero gracias a los testimonios y archivos periodísticos puede hacerse el ejercicio de reconstruir aquel momento histórico: una eterna y multitudinaria despedida, sin precedentes ni sucesos futuros que se le comparen.