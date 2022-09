Se empezó a gestar en 2010, durante la intendencia de Juan José Bahillo, pero el proyecto se concretó cuatro años después. Sólo la Facultad de Bromatología de la UNER se asentó en el lugar. Según una encuesta, el 63% de quienes se van a estudiar fuera de la ciudad lo hacen porque no existe la oferta localmente y el 27% elige continuar sus estudios en Gualeguaychú.

Por Luciano Peralta

Hace años Gualeguaychú viene nutriendo su oferta académica, acorde al crecimiento que ha experimentado como ciudad. La pujanza de las instituciones educativas privadas y la sinergia con el Estado, lograda por muchas de ellas, sumadas a las ofertas de la educación pública, han modificado considerablemente el plano de expectativas para quienes terminan la secundaria y, necesariamente, deben pensar qué hacer.

¿Seguir estudiando? ¿Dónde? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Con qué plata? ¿Para qué?

Demasiadas preguntas difíciles de contestar, lo sé. Pero es una etapa crucial para el adulto que viene. Con el fin de la secundaria llega una etapa en la que, indefectiblemente, uno, una, empieza a asumir mayores responsabilidades. ¿Qué hago de mi vida? Tamaño interrogante, que suele aparecer fuerte en esta etapa.

Ahora bien, qué se hace desde el gobierno local en un tema, la educación, que depende, básicamente, de la administración provincial y, en menor medida, nacional. En 2010, durante el primer mandato de Juan José Bahillo, se empezó a gestar lo que, cuatro años más tarde, sería formalizado como el Polo Educativo de Gualeguaychú, un predio de más de 21 hectáreas. Un proyecto integral, enmarcado en la refuncionalización y puesta en valor del predio del ex Frigorífico Gualeguaychú.

En su génesis, el proyecto contempló a cinco instituciones educativas de la ciudad: la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); el Instituto de Formación Docente Continua María Inés Elizalde; el Instituto Superior de Perfeccionamiento y Enseñanza Docente (ISPED) y el Instituto Superior de Arte (ISA).

Como muchos saben, la única institución que hasta ahora se mudó al lugar fue la UNER, el resto no han puesto un solo ladrillo, aunque algunas están muy avanzadas con las gestiones para hacerlo. Otras, en tanto, no han mostrado el mismo interés.

“En un primer momento, se definieron los espacios a distribuir entre aquellas instituciones existentes en Gualeguaychú que no contaran con sede propia, así se distribuyó el predio de lo que sería el Polo Educativo”, contó Sergio González, director de Educación Popular de la Municipalidad.

“Con algunas de estas instituciones ha habido avances notables. El más importante es la obra de la UNER, que ya está instalada en el predio y ahora estamos iniciando los trámites para cederle otra franja más para que construyan el hospitalito y, luego, un gimnasio para realizar actividades físicas”, contó el funcionario.

Por otro lado, “el María Inés Elizalde también tiene definido el espacio físico y en este momento estamos esperando el financiamiento del Gobierno Nacional, que es el único paso que falta para que se inicien las obras”, agregó González sobre el instituto de formación profesional más importante de la provincia, que, tras gestiones y gestiones frustradas, aún sigue sin edificio propio.

En una situación parecida se encuentra el ISPED, que actualmente funciona en un inmueble municipal. “Ya estamos en los pasos finales para que, a través del Concejo Deliberante, se ceda el terreno en forma definitiva. Ellos van a poder tomar posesión del predio y comenzar con las primeras intervenciones”, explicó el titular de Educación Popular. Al tiempo que remarcó el interés del ISA, desde donde “han solicitado las dimensiones y el lugar específico del espacio que van a ocupar”. Tanto el ISPED como el ISA son instituciones privadas, por lo que deberán hacer las gestiones pertinentes para financiar sus proyectos. “Más el acompañamiento que nosotros podamos generar desde el Estado”, remarcó González.

La realidad de la UADER es bastante diferente. Así lo explicó el funcionario: “en ese caso no hemos podido avanzar como quisiéramos; hemos tenido muchos encuentros y diálogo, pero no hemos logrado concretar la toma de posesión efectiva por parte de la institución”.

“Para ello tienen que presentar un pre-proyecto, mostrar intenciones de que eso va a ocurrir, cosa que, hasta el momento, no ha sucedido. Lo que nos preocupa, sobre todo porque en la ciudad la UADER no tiene sede propia y ocupa las instalaciones de la Escuela Rawson, el Pablo Haedo o la Matheu”, contó. Y, si bien reconoció que “la UADER es central para este proyecto, también hay otras instituciones que nos han hecho saber sus intenciones de ser parte del Polo Educativo. Por lo que, nos interesa saber si realmente tienen intenciones de tomar posesión del predio, porque si no es así podríamos avanzar con otras”.

Para ser parte del Polo Educativo las instituciones deben realizar formalmente un pedido a la Municipalidad de Gualeguaychú. Tal pedido debe estar acompañado de un pre-proyecto, que fundamente los metros cuadrados requeridos. Bueno, la UADER es la única institución que no lo ha hecho. Pero no es la única en falta: el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) se comprometió a la construcción de dos residencias universitarias, para 31 personas cada una, una para la UNER, que ya está instalada en el predio, y la otra para la UADER.

Pero, “hasta ahora no se ha avanzado”, informó el director de Educación Popular. Y advirtió: “Si el IAPV no cumple con lo acordado durante este año, vamos a iniciar el proceso de retrocesión, porque en el caso de la Facultad de Bromatología tienen con qué llevar adelante el proyecto”.

¿Cuántos estudiantes que terminan el secundario piensan en seguir estudiando en Gualeguaychú?

La Dirección de Educación Popular realizó un relevamiento sobre estudiantes del último año de la educación secundaria y la educación técnica de gestión pública y de gestión privada sobre 12 instituciones. Fue entre los meses de junio y agosto de 2022.