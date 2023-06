De cara a estas Elecciones 2023, Canal Nueve Litoral salió a la calle a consultar a los jóvenes de Gualeguaychú qué expectativas tienen de la dirigencia política y a quién votarían si mañana fueran los comicios.

Votaría cambiar. Calculo que no seguiría por el mismo camino que ahora, así que me gustaría un cambio, algo distinto. Por ahora estoy viendo pero tendría que ver por otro lado, no seguir por lo mismo", indicó una de las jóvenes.

Además, otra gran porción de las personas consultadas aseguraron no tener en claro a quién dirigir el voto a nivel nacional en el marco de las Elecciones 2023.

¿Qué alianzas se inscribieron en Entre Ríos?

Se inscribieron tres alianzas que competirán en Entre Ríos en las Elecciones 2023. Según informó al Nueve el secretario general del Tribunal Electoral, Lisandro Minigutti, los frentes son Juntos por Entre Ríos, La Libertad Avanza y Más para Entre Ríos.

"Ahora, nuestro trabajo consiste en verificar que toda la documentación se encuentre n regla, que todos los partidos reúnen las condiciones para poder formar parte de estas alianzas electorales", indicó Minigutti.

Asimismo, informó que "antes de resolver, el Tribunal Electoral correrá vista al Procurador General de la Provincia de Entre Ríos, Jorge García, para que pueda opinar y expedirse al respecto".

"Todos aquellos partidos que no han solicitado su ingreso al proceso formando parte de una alianza, lo podrán hacer individualmente pero ya no integrando algún frente electoral", agregó.

En ese sentido, explicó que "los partidos que no integran ninguna alianza tienen tiempo hasta el 24 de junio para solicitar la oficialización de listas en sus propios ámbitos internos", con el objetivo de competir en las PASO.