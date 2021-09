A sólo 10 días, más dudas que certezas: qué pasará con los festejos del Día del Estudiante

La llegada de la pandemia cambió los hábitos, en 2020 sin la posibilidad de tener clases presenciales, directamente ni se habló del Paseo del Estudiante, el 21 de septiembre pasó desapercibido, como tantas otras celebraciones que involucran a los estudiantes de la ciudad.

Pero en 2021 el panorama ha cambiado, la vuelta a clases presenciales, primero con el sistema de burbujas y desde el inicio de septiembre con la presencialidad plena, abrió una ventana de esperanza, principalmente en los chicos, que esperan volver a celebrar su día, inclusive sabiendo que no será como lo fue hasta 2019, pero al menos con la posibilidad de volver a compartir un momento distinto.

Desde Dirección Departamental de Educación se han dado algunos pasos, aunque sin demasiadas expectativas de poder tener un Paseo del Estudiante con las características que se dieron históricamente.

“El 21 de septiembre figura como receso escolar en el calendario. Por eso, cada institución educativa deberá resolver con sus alumnos sobre cuáles serán las propuestas educativas sobre los espacios de convivencia. Después de todo lo que se ha vivido, tendremos que hablar con nuestros alumnos sobre la forma en que podremos volver a poner en ejecución estos espacios de convivencia, respetando los distanciamientos, las medidas de higiene y sanitización y utilizando los espacios abiertos de los diferentes establecimientos”, indicó a ElDia la titular de la Departamental de Escuelas, Marta Irazábal.

Asimismo, la docente explicó que “no debemos olvidar que hay un DNU presidencial vigente que indica una habilitación de un máximo de 100 personas en espacios abiertos. En todo este marco deberemos repensar lo que se va a hacer con las actividades del 21 de septiembre, entendiendo que los Paseos del Estudiante tal como estábamos acostumbrados a vivirlos hasta antes de la pandemia no podrán tener las mismas similitudes, pero si existe la posibilidad de que cada institución presente un proyecto para espacios de convivencia, se evaluarán los mismos para su aceptación y autorización”.

paseo del estudiante 01

Finalmente, Irazábal sostuvo que “tanto la Departamental como los supervisores hemos estado trabajando con distintas áreas municipales sobre el tema del Paseo del Estudiante. Hemos hablado de un formato para ver de qué manera encarar los espacios recreativos en la ciudad. Por el momento no hemos terminado de definir esta situación, no hay nada concreto”.

Qué dicen los colegios

ElDía entrevistó a directores de tres establecimientos secundarios de la ciudad, para tener un panorama de cuáles son las actividades que están pensando realizar y la forma en que podrán implementarlas.

Mauro Andrada, rector del Instituto José María Bértora de Central Entrerriano, sostuvo que “es poca información que tenemos, inicialmente teníamos la intención de hacer algunas actividades deportivas de integración con los chicos y tomar esas actividades como paseo o como festejo para los estudiantes. Pero nos chocamos contra la imposibilidad para este tipo de actividades por los aforos permitidos”.

Andrada expresó que “habitualmente en la semana previa al Día del Estudiante, en el colegio realizamos lo que se llama la Semana de la Juventud, la intención era mezclar las actividades y no hacer un paseo con las características tan especiales que tienen. Pero la situación, si bien hemos vuelto a la presencialidad plena en las aulas, no tenemos la autorización para tener aforos de más de 100 personas en espacios al aire libre, por más que sean actividades relacionadas con lo educativo”.

Día del estudiante

Por su parte, María Eugenia Duarte, directora de la Escuela Secundaria de Villa Malvina, sostuvo que “hemos recibido directas normativas de Dirección Departamental sobre el tema. Desde la escuela no hablamos de festejo, se puede proponer un proyecto educativo con cambio de actividades enfocada como una propuesta recreativa, con el propósito de resignificar la convivencia escolar y con actividades acordes a lo que permite el protocolo de cuidado”.

La docente sostuvo que “en la escuela pensamos hacer solo un festejo el lunes 20 de 7.30 a 12.30 con distintas actividades. No sería un paseo, sólo un festejo con los chicos, especialmente con los de Sexto Año, que se han mostrado muy colaborativos para poder participar y tener su festejo en un año tan particular. Pero aún no sabemos si se va a autorizar, estamos a la espera de novedades”.

Asimismo, Guillermo Régoli, director del Instituto Pío XII, se mostró en sintonía con sus colegas en relación a la poca claridad para poder realizar festejos, especialmente aquellos establecimientos que deben hacerlo fuera de la sede de los mismos.

“Los cambios que se han implementado permitiendo la presencialidad completa en las escuelas ha modificado la realidad escolar. Con 500 alumnos asistiendo a clases se hace imposible mantener cualquier recomendación que hable de distanciamiento o cuidado. Creo que explicar que el paseo no puede hacerse por medidas sanitarias contradice lo que sucede en la realidad escolar. Ayudaría mucho ofrecer alguna posibilidad, por ejemplo, un cambio de actividad durante el turno de clase, que se haga al aire libre y que se canalice a través del colegio”, sostuvo Régoli.

La frustración por los momentos perdidos, el cansancio de las familias y los mensajes confusos exigen que las autoridades puedan responder con empatía y reglas claras

Asimismo, expresó que “creo que la frustración por los momentos perdidos, el cansancio de las familias y los mensajes confusos exigen que las autoridades puedan responder con empatía y reglas claras. Por el momento estamos un poco atados a la autorización, tenemos la intención de poder hacer algo con los chicos, pero por el momento estamos esperando certezas de parte de las autoridades”.

Lo cierto es que, si bien todos entienden la situación sanitaria y los cuidados que hay que mantener para evitar contagios, desde los colegios se piden normativas más claras para poder encarar alguna actividad con los estudiantes que permita celebrar el Día del Estudiante. Mientras tanto, los chicos esperan deseosos de poder compartir un día especial, siempre esperado y que la pandemia también se llevó puesto.