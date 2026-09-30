Abren las inscripciones al taller gratuito de Robótica Inicial para jóvenes de 14 a 18 años
La propuesta gratuita comenzará el viernes 9 de octubre y se dictará los martes y viernes, de 17 a 19 h, en el Centro de Desarrollo del Conocimiento. Los cupos son limitados.
El Centro de Desarrollo del Conocimiento convoca a jóvenes de entre 14 y 18 años a participar del Taller de Robótica Inicial, una propuesta destinada a brindar un primer acercamiento al mundo de la robótica mediante el aprendizaje y la práctica.
El taller comenzará el viernes 9 de octubre y se desarrollará los martes y viernes, de 17 a 19 horas, en las instalaciones del Centro de Desarrollo del Conocimiento, ubicado en 3 de Febrero 128.
La iniciativa propone un espacio de formación en el que los participantes podrán incorporar conocimientos y aprender a partir de la experiencia y la realización de actividades prácticas.
La propuesta está especialmente destinada a quienes quieran iniciarse en esta temática y conocer nuevas herramientas vinculadas con la tecnología y la robótica.
El Taller de Robótica Inicial es gratuito y cuenta con cupos limitados. Las personas interesadas podrán acercarse al Centro de Desarrollo del Conocimiento, en 3 de Febrero 128, para consultar por la propuesta y la disponibilidad de lugares.
La actividad forma parte de las propuestas impulsadas por el Municipio para ampliar las oportunidades de formación y facilitar el acceso de los jóvenes a conocimientos vinculados con las nuevas tecnologías.