El Centro de Desarrollo del Conocimiento convoca a jóvenes de entre 14 y 18 años a participar del Taller de Robótica Inicial, una propuesta destinada a brindar un primer acercamiento al mundo de la robótica mediante el aprendizaje y la práctica.

El taller comenzará el viernes 9 de octubre y se desarrollará los martes y viernes, de 17 a 19 horas, en las instalaciones del Centro de Desarrollo del Conocimiento, ubicado en 3 de Febrero 128.

La iniciativa propone un espacio de formación en el que los participantes podrán incorporar conocimientos y aprender a partir de la experiencia y la realización de actividades prácticas.

La propuesta está especialmente destinada a quienes quieran iniciarse en esta temática y conocer nuevas herramientas vinculadas con la tecnología y la robótica.

El Taller de Robótica Inicial es gratuito y cuenta con cupos limitados. Las personas interesadas podrán acercarse al Centro de Desarrollo del Conocimiento, en 3 de Febrero 128, para consultar por la propuesta y la disponibilidad de lugares.

La actividad forma parte de las propuestas impulsadas por el Municipio para ampliar las oportunidades de formación y facilitar el acceso de los jóvenes a conocimientos vinculados con las nuevas tecnologías.