El Centro de Desarrollo del Conocimiento abrió la inscripción a una nueva capacitación de Programación Juvenil, orientada a brindar los primeros conocimientos en programación y pensamiento computacional a adolescentes de la ciudad.

La propuesta se desarrollará en la Biblioteca López Jordán (25 de Mayo 1399), con cursada los días martes o viernes de 17.30 a 19.30 horas, a partir del mes de abril, con una duración total de tres meses. Está dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años, con cupos limitados.

El objetivo principal del trayecto es introducir a los participantes en los fundamentos de la programación, promoviendo el desarrollo del pensamiento lógico y la resolución de problemas paso a paso. A lo largo del curso, se abordarán contenidos progresivos que permitirán construir una base sólida en el área.

Entre los temas que se trabajarán se encuentran algoritmos y pensamiento computacional, el uso de variables y tipos de datos, estructuras de control como condicionales y bucles, así como también el manejo de listas, tuplas y diccionarios para organizar información. Además, se incorporará el concepto de funciones, permitiendo a los estudiantes desarrollar programas más estructurados y reutilizables.

Como cierre de la capacitación, los participantes realizarán un proyecto final integrador, donde podrán aplicar todos los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un programa completo, fortaleciendo el aprendizaje práctico y creativo.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse por WhatsApp al 344- 313700 https://wa.me/message/P2MKY5HBW2DTH1 o de manera presencial en Belgrano 115, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 horas.