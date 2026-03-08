La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, anunció la apertura de inscripciones al Programa de Educación Ambiental (PEA) para el ciclo 2026. Esta iniciativa, instituida por la Ordenanza N° 11732/2012, busca fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad mediante acciones educativas concretas, prácticas y adaptadas a todos los niveles del sistema educativo, tanto formal como no formal.

“La educación ambiental no es solo información, es una herramienta transformadora que permite construir una ciudadanía comprometida con el cuidado del entorno. Iniciamos este proceso en las aulas y lo sostenemos con políticas públicas que promueven cambios reales en el día a día, para que Gualeguaychú siga siendo un referente en sustentabilidad”, expresó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

Entre las actividades principales se destacan:

- Charlas y talleres interactivos en las propias escuelas y centros educativos, diseñados según el nivel y las necesidades de cada grupo.

- Visitas guiadas al Ecoparque (espacio de tratamiento y valorización de residuos con sectores interpretativos) y a la Reserva Natural Las Piedras, un área protegida que resguarda ecosistemas nativos y permite vivenciar directamente la importancia de la conservación.

- Jornadas de voluntariado ambiental en barrios, con participación activa de estudiantes y vecinos.

- Elaboración de materiales educativos vinculados al calendario ambiental y a problemáticas locales.

Para garantizar el acceso equitativo y facilitar la participación de escuelas de todos los sectores, el Gobierno municipal ofrece transporte gratuito a las instituciones inscriptas que realicen las salidas a Ecoparque y Reserva Las Piedras. Los cupos son limitados y se asignan estrictamente por orden de inscripción, por lo que se recomienda anotarse con anticipación.

Las instituciones interesadas (jardines, escuelas primarias, secundarias, terciarios o universidades) pueden inscribirse de manera sencilla contactando al equipo del programa vía WhatsApp o llamadas al 3446-538979, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.