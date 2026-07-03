La Dirección de Educación informó que se encuentra abierta la inscripción para cursar materias de UBA XXI durante el segundo cuatrimestre de 2026 en la subsede Gualeguaychú.

La propuesta permite iniciar estudios universitarios desde la ciudad, con acompañamiento académico y acceso gratuito a la educación superior. UBA XXI es el Programa de Educación a Distancia de la Universidad de Buenos Aires, que permite cursar materias del Ciclo Básico Común de manera virtual, con instancias presenciales de evaluación y acompañamiento en distintas subsedes.

Este espacio funciona como un punto de referencia para quienes desean comenzar una carrera universitaria sin necesidad de trasladarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las personas que nunca hayan realizado su inscripción a la Universidad de Buenos Aires deberán completar el trámite de preingreso hasta el 13 de julio. Se trata de un paso obligatorio para iniciar el recorrido académico. Una vez finalizado este proceso, recibirán por correo electrónico su usuario y contraseña para acceder al sistema SIU Guaraní, desde donde podrán inscribirse a las materias entre el 8 y el 26 de julio.

Por su parte, quienes ya forman parte de la Universidad de Buenos Aires deberán verificar si corresponde realizar trámites de rematriculación, cambio de carrera o simultaneidad, según su situación académica y el cronograma establecido por la institución.

Durante este segundo cuatrimestre, la subsede Gualeguaychú ofrecerá las materias Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, Introducción al Pensamiento Científico, Química, Matemática y Análisis Matemático, ampliando las oportunidades para quienes buscan iniciar o continuar sus estudios universitarios desde la ciudad.

La cursada comenzará el 30 de julio y se extenderá hasta el 11 de noviembre.

Desde la Dirección de Educación manifestaron que quienes necesiten asesoramiento durante el proceso de inscripción pueden comunicarse por WhatsApp al 3446 320310 o acercarse personalmente a la oficina ubicada en 25 de Mayo 718, donde recibirán orientación y acompañamiento en cada una de las etapas del trámite.