La escuela N° 64 Juan José Millán está ubicada en el kilómetro 33 de la ruta nacional 14, en el distrito Perdices, departamento Gualeguaychú. La intervención abarcará una superficie de 500 mt2 y contempla un presupuesto oficial de 80 millones de pesos, con un plazo de ejecución fijado en 60 días corridos.

Las tareas permitirán resolver deficiencias estructurales, acondicionar el sistema de desagües y garantizar el suministro de agua potable, mejorando las condiciones de habitabilidad para las y los estudiantes y el equipo docente del establecimiento rural.

Durante la apertura realizada en la Dirección General de Arquitectura se presentaron dos propuestas económicas pertenecientes a las firmas Sittner Gustavo Leonardo y Ernesto Ricardo Hornus S.A.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la continuidad de los trabajos de mantenimiento en los edificios escolares de la provincia. "Avanzamos con intervenciones edilicias en todo el territorio provincial para fortalecer la infraestructura escolar y las condiciones donde los chicos aprenden y el personal docente desempeña su labor. En esta escuela de distrito Perdices los trabajos podrán dar solución a problemas sanitarios y hacer posibles espacios adecuados para el desarrollo de las actividades", remarcó el funcionario.

El proyecto técnico prevé la renovación integral de los sectores interiores y exteriores del ala norte, la reparación de los grupos sanitarios existentes, la reconstrucción de contrapisos, el solado con materiales de alto tránsito y la aplicación de pintura general.

Asimismo, en el área de servicios se subsanarán fisuras de mampostería, se repondrán accesorios y se instalarán nuevas aberturas de acceso. En cuanto al sistema sanitario y de fluidos, las cuadrillas ejecutarán una nueva perforación para asegurar la provisión de agua potable, construirán un sistema de disposición final para los efluentes cloacales y renovarán las cubiertas de chapa y la impermeabilización en la losa de la galería.

De la jornada participaron el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero; la abogada Soledad Vidoz, del área Legal; el jefe zonal de Arquitectura en Gualeguaychú, Hernán Hornus; y representantes de las empresas contratistas.