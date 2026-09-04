El Municipio dio inicio al proceso de Participación Ciudadana correspondiente a la evaluación ambiental de la empresa "Rontaltex". La instancia se desarrolla conforme a lo establecido por la Resolución N.º 321/2019 y busca garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la participación activa de la comunidad en decisiones de relevancia ambiental y urbana.

“Los estudios ambientales son una herramienta fundamental para el cuidado del entorno y la calidad de vida. No solo permiten evaluar el impacto de cada proyecto, sino que también garantizan que las decisiones se tomen con información sólida y con la participación de la comunidad” destacó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

La participación ciudadana estará abierta durante siete días consecutivos, a partir del próximo lunes 7 de septiembre. Los interesados podrán consultar la documentación técnica de dos maneras:

- Presencial: en la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, ubicada en el ex Mercado Municipal (predio del ex frigorífico), de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

- Virtual:

Además, en la sede física se encuentra habilitado un Libro de Actas oficial, donde los vecinos podrán dejar por escrito sus opiniones, aportes, sugerencias o consultas de manera formal.



¿Qué dice el expediente?

Según detalla el expediente presentado, la empresa Rontaltex S.A utiliza 1.521 toneladas al año de hilado de algodón, 287 toneladas al año de hilado de poliéster, 291 toneladas al año de hilado de nylon, 1.700 toneladas anuales de insumos químicos, y 80 toneladas al año de colorantes.



EI insumo natural que utiliza el proceso es agua que se extrae por bombeo en la red del PIG. Por año, la empresa consume 600.000 m3 de agua.

En cuanto a el tratamiento de sus residuos, detallan que “nuestra planta de tratamiento de aguas residuales es un diseño de depuración por lagunaje consiste en el almacenamiento de las aguas durante un tiempo variable en función de la carga aplicada de forma que la materia orgánica resulte degradada mediante la actividad de los microorganismos 6 presentes y la acción de la luz solar en el medio acuático. EI afluente recibe una carga de colorantes, y auxiliares resultantes del proceso de tintura de fibras como el algodón, poliéster y poliamida. Debido a que la producción varía, antes sistema de lagunas se ha diseñado una laguna de ecualización para homogeneizar el efluente del proceso productivo y por ende aspectos como el pH de ingreso a la planta se estabiliza generalmente en valores de 8. Las lagunas están divididas en tres etapas: una de ecualización, dos facultativas y una aerobia o de maduración. La laguna de ecualización cumple la función de equilibrar la carga de ingreso al tratamiento. Lagunas facultativas: En estas lagunas de profundidad aproximada de 5m, se distingue una zona aerobia próxima a la superficie, una zona anaerobia en el fondo, donde se dan procesos de fermentación, y una zona intermedia que contiene bacterias facultativas. Las lagunas facultativas corresponden así a un tratamiento secundario. Su finalidad última es la degradación de la materia orgánica. Laguna aerobia o de maduración: es un estanque de poca profundidad, de aproximadamente 2 metros, equipado con aireadores y en la que toda la masa de agua está en condiciones aerobias. Su función fundamental es reducir la DB05 a los niveles mínimos y eliminar patógenos gracias a la radiación ultravioleta solar. Las lagunas tienen un periodo de retención hidráulica de 7 a10 días. EI volumen de líquido tratado se dispone en la red del PIG para el tratamiento final en la planta general del parque. Volumen diario promedio: 2200 mm3; volumen horario promedio: 90 m3”.