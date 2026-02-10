UBA XXI está destinada a quienes acceden por primera vez a la Universidad de Buenos Aires, estudiantes de los dos últimos años del secundario, estudiantes del último ciclo del secundario para adultos y personas que participan en programas especiales. El ingreso a la UBA es irrestricto, libre y gratuito, y el único requisito obligatorio es contar con DNI argentino actualizado.

La inscripción a UBA XXI se realiza de forma online y consta de tres pasos obligatorios. El primer paso es el Pre-ingreso a la UBA, trámite que habilita el registro como estudiante y permite luego la inscripción a las materias. Este proceso se realiza a través de la Plataforma de Consultas e Inscripciones de la Universidad de Buenos Aires y, en el período actual, estará disponible desde el 2 hasta el 18 de febrero. Link de plataforma: cbc.uba.ar

El segundo paso corresponde a la entrega de la documentación vinculada a los estudios secundarios. Esta instancia se realiza de manera presencial en la sede del CBC de la UBA que se elija en la Ciudad de Buenos Aires (información de las sedes en https://www.cbc.uba.ar/sedes). Para completar la inscripción, se debe presentar el título secundario legalizado por la UBA o una constancia de título en trámite. En el caso de quienes aún se encuentren cursando el nivel secundario, podrán comenzar a cursar materias a través de UBA XXI y entregar la documentación una vez finalizados sus estudios.

El tercer paso es la inscripción a materias, que se realiza una vez completado el pre-ingreso. Los estudiantes recibirán por correo electrónico su usuario y contraseña para acceder al sistema SIU Guaraní, desde donde podrán inscribirse a las materias disponibles. Esta etapa estará habilitada del 13 de febrero al 1 de marzo, no tiene límite de materias y la cursada es completamente virtual.

Desde la subsede Gualeguaychú se encuentran disponibles las materias Análisis Matemático, Matemática, Química, Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado e Introducción al Pensamiento Científico.

Quienes necesiten asesoramiento o tengan consultas durante el proceso de inscripción pueden comunicarse vía WhatsApp al 3446 320310 o acercarse de manera presencial a la sede ubicada en 25 de Mayo 718, donde recibirán acompañamiento en cada una de las etapas del trámite.